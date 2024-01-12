Homem invade prédio, rouba, dorme e até usa roupa de morador em Vila Velha

veja acima) de segurança do condomínio. Um homem, de 48 anos, foi detido na manhã desta sexta-feira (12), suspeito de invadir o mesmo prédio pelo menos três vezes, na Praia de Itaparica, em Vila Velha . As invasões foram flagradas por imagens () de segurança do condomínio.

Em um dos vídeos, o homem aparece entrando em um apartamento na noite de quarta-feira (10). Já em outra imagem, é possível ver o suspeito saindo da residência que ele invadiu já na quinta-feira (11) pela manhã. Ele levava na bolsa uma câmera fotográfica que estava no imóvel.

Segundo a dona do apartamento, o homem passou a noite inteira na casa dela. Comeu, tomou banho e até trocou de roupa, vestindo uma camiseta do marido da proprietária.

Suspeito trocou de roupa e vestiu a camiseta do marido da proprietária do imóvel Crédito: Imagens de segurança

“Fiquei muito assustada com a tranquilidade dele. Eu cheguei as coisas estavam espalhadas e não consegui identificar que alguém tinha entrado na minha casa, quando percebi a falta de alguns itens, é que percebi o que ele realmente fez", contou a proprietária.

"Ele dormiu lá, pegou a toalha de banho do varal, tomou banho, pegou sabonete que estava na caixa, pegou os doces que tinha deixado escondido da minha filha, comeu tudo, espalhou o lixo, derreteu o chocolate. Ele fez o que ele quis, como se estivesse em uma noite em hotel." X - Proprietária do apartamento

Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o criminoso abriu o apartamento com uma chave mesmo. A dona não estava no imóvel porque está de mudança para um outro prédio. Ela desconfia que o criminoso já entrou no condomínio sabendo que o apartamento estava vazio.

Suspeito invade prédio 3 vezes em Vila VelhaSuspeito invade prédio 3 vezes em Vila Velha Crédito: Imagens de segurançaImagens de segurança

"Ele entrou, provavelmente, pela portaria do prédio vizinho, que a gente não tem uma divisão do muro. Ele entrou por lá e praticou os furtos", explicou Leonardo Nascimento, síndico do prédio.

Nesta sexta-feira (12), esse mesmo homem voltou ao prédio para tentar roubar mais pertences do apartamento, mas foi reconhecido pelo porteiro, que abordou o suspeito e chamou a Polícia Militar . Ele foi detido e levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Segundo o síndico, o condomínio descobriu pelas câmeras de videomonitoramento que esse mesmo homem já havia entrado outras duas vezes no prédio, uma na semana passada e outra há cerca de um mês.