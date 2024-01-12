Morto dentro de carro em Vitória era chefe do tráfico em Vila Velha

Jackson dos Santos Sodré, chefe do tráfico em Santa Rita, Vila Velha Crédito: Divulgação

Contra Jackson, de 30 anos, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio. A informação da identidade dele foi confirmada por uma fonte da polícia ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

Assassinato

No início da manhã desta sexta-feira (12), Jackson foi baleado dentro de um veículo de aplicativo, um Honda Civic branco. Segundo o motorista, que também acabou baleado, ele trouxe o passageiro de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, para visitar a família. O destino era o Mirante do Jaburu.

O ataque aconteceu por volta das 5h. Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o motorista de aplicativo, de 30 anos, cobrou mil reais para trazer Jackson até Vitória e depois levá-lo de volta ao Rio de Janeiro. O agente Alberti, da Guarda Municipal de Vitória, detalhou o relato do motorista de aplicativo.

Passageiro morre após carro de aplicativo que vinha do RJ ser atacado em Vitória

"O condutor disse que o veículo é de aplicativo e veio do Rio de Janeiro para Vitória. Ele relatou que, ao chegar próximo do destino, ele perguntou ao passageiro se era perigoso subir o morro, e o passageiro disse que não, que era só baixar o farol. Quando estavam no alto do morro, ele escutou os disparos na direção do veículo, acelerou e veio para o Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá", pontuou o agente, em entrevista à TV Gazeta.

Pelo relato do motorista, os guardas acreditam que o ataque tenha ocorrido na Rua Desembargador Gílson Mendonça, na região de Gurigica.

Jackson não resistiu aos ferimentos e já chegou morto no PA da Praia do Suá. O motorista, baleado na perna, recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital.