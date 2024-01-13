Homem é morto a facadas em Montanha, no Norte do ES

Cerco foi montado pela PM para capturar o autor do crime, que chegou a fugir para área de vegetação, mas foi detido Crédito: Heriklis Douglas

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi morto a facadas no bairro Ângelo Depollo, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (12). Testemunhas relataram à polícia que a vítima do homicídio e outro homem teriam agredido o autor do crime com capacetes e pauladas. O alvo das agressões, então, teria pegado uma faca e golpeado a vítima.

Após receber a informação de que teria ocorrido um homicídio, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Serviço de Inteligência da PM iniciaram as buscas pelo autor do crime. Os policiais foram informados de que o suspeito fugiu para uma área de mata, próxima ao bairro e depois foi visto no bairro Manguinhos, onde o irmão residia.

Um cerco foi montado e, durante a entrada na casa, o suspeito pulou uma varanda e tentou se esconder em meio à vegetação, em uma pastagem nos fundos da casa, mas foi localizado e detido.