Homem é morto a facadas e outros dois ficam feridos em Itapemirim

Ambulâncias do Samu socorreram as vítimas esfaqueadas em Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 56 anos morreu e outros dois, de 63 e 62 anos, ficaram feridos após serem atacados a facadas na Vila, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (11). O suspeito das agressões, de 35 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e duas tentativas de homicídio.

O crime aconteceu no meio da rua, a poucos metros da delegacia. Segundo informações da Polícia Civil, populares foram até a porta da unidade pedindo ajuda, pois um homem estaria esfaqueando outro nas proximidades. Os policiais foram até o local e se deparam com o suspeito em pé com uma faca em mãos.

A polícia disse que foi ordenado que ele colocasse as mãos na parede, jogasse o objeto no chão e ele obedeceu. O homem foi algemado e conduzido à delegacia.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam dois feridos para a UPA de Marataízes e outro para o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim.

Funcionários da UPA informaram aos investigadores que o homem de 56 anos, deu entrada com uma perfuração no pescoço, com grande hemorragia, e morreu algumas horas depois. A outra vítima, um homem, de 63 anos, apresentava com cortes profundos no braço e escoriações no pescoço, mas não corria risco de vida. A terceira vítima, um homem, de 62 anos, estava somente com escoriações.