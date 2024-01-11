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No meio da rua

Homem é morto a facadas e outros dois ficam feridos em Itapemirim

O suspeito das agressões, de 35 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e duas tentativas de homicídio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2024 às 18:37

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 18:37

Homem morre esfaqueado e outros dois ficam feridos em Itapemirim
Ambulâncias do Samu socorreram as vítimas esfaqueadas em Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 56 anos morreu e outros dois, de 63 e 62 anos, ficaram feridos após serem atacados a facadas na Vila, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (11). O suspeito das agressões, de 35 anos, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e duas tentativas de homicídio.
O crime aconteceu no meio da rua, a poucos metros da delegacia. Segundo informações da Polícia Civil, populares foram até a porta da unidade pedindo ajuda, pois um homem estaria esfaqueando outro nas proximidades. Os policiais foram até o local e se deparam com o suspeito em pé com uma faca em mãos.
A polícia disse que foi ordenado que ele colocasse as mãos na parede, jogasse o objeto no chão e ele obedeceu. O homem foi algemado e conduzido à delegacia.
Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encaminharam dois feridos para a UPA de Marataízes e outro para o Hospital Menino Jesus, em Itapemirim.
Funcionários da UPA informaram aos investigadores que o homem de 56 anos, deu entrada com uma perfuração no pescoço, com grande hemorragia, e morreu algumas horas depois. A outra vítima, um homem, de 63 anos, apresentava com cortes profundos no braço e escoriações no pescoço, mas não corria risco de vida. A terceira vítima, um homem, de 62 anos, estava somente com escoriações.
Ainda segundo a Polícia Civil, todos os envolvidos, inclusive o agressor, estavam visivelmente embriagados e eram moradores de rua. Nenhum deles estava em condições de prestar depoimento. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

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