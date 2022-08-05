Morte de dono de funerária em Marechal Floriano segue sem respostas

A versão anterior desta matéria informava que Morena Evald seria esposa de Carlos Alberto. No entanto, a manicure é moradora da região, e apenas conhecia a vítima. O texto foi corrigido.

Caixão onde corpo de Carlos Alberto Dias, de 55 anos, foi transportado antes de ser abandonado em Marechal Floriano

Colega de igreja de Carlos Alberto, o pastor José Evangelista ficou espantado quando soube da morte. "Não tenho ideia por que uma situação dessa aconteceu. Ele era um homem com quem todas as pessoas tinham prazer em conversar. Como pastor, ele era um excelente homem de Deus", destacou.