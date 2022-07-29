Pastor e músico: quem era o dono de funerária morto em Marechal Floriano

Carlos Alberto Dias, de 55 anos, dono da Funerária das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Kaique Dias / Reprodução redes sociais

O pastor José Evangelista, da igreja onde a vítima atuava, demonstrou espanto com a notícia da morte do colega.

“Não tenho nem ideia porque aconteceu uma situação dessa, mas Carlos Alberto era um homem que todas as pessoas tinham prazer em conversar com ele, pela sua educação, a maneira dele de tratar. E, como pastor, um excelente homem de Deus, e um músico da nossa igreja que vai deixar uma falta muito grande no nosso ministério pelo trabalho que ele exercia na música em nossa igreja”, afirmou à TV Gazeta.

Já o dono do imóvel onde a funerária funciona relatou que Carlos Alberto era conhecido na comunidade e muito querido. “As pessoas gostavam demais dele. Ele tinha facilidade em fazer muitas amizades. A cidade é pequena, muita gente conhecia ele aqui em Marechal."

Caixão onde corpo de Carlos Alberto Dias, de 55 anos, foi transportado e abandonado em Marechal Floriano Crédito: Ari Melo

SAIU PARA FAZER SERVIÇO

A manicure Morena Evald, moradora da região, disse que Carlos Alberto havia saído para fazer um serviço e ressaltou que ele saía com uniforme – como o corpo foi encontrado – apenas para trabalhar.

“Ontem, pelo que eu reparei no comportamento dele, ele parece que deixou a funerária preparada, porque ele ia sair para fazer um serviço e, quando ele sai esportivamente, socialmente, saía com roupa do dia a dia, então como ele saiu com a roupa da funerária, então ele saiu como se estivesse indo prestar um serviço", explicou.

A mulher do pastor esteve no local. Ela ficou muito abalada com o crime. Policiais civis a levaram para prestar depoimento na delegacia de Marechal Floriano.

Correção A versão anterior desta matéria informava que Morena Evald seria esposa de Carlos Alberto, encontrado morto nesta sexta-feira (29). No entanto, a manicure é moradora da região, e apenas conhecia a vítima. O texto foi corrigido.

O CASO

Um homem identificado como Carlos Alberto Dias, de 55 anos, dono de uma funerária em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, e pastor, foi encontrado sem vida e com sinais de violência, na manhã desta sexta-feira (29).

O registro da ocorrência descreve que o corpo foi deixado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade. Havia três fitas plásticas apertando o pescoço da vítima e uma quarta amarrando os pés.

No local ainda foi encontrado o veículo da funerária de Carlos Alberto Dias. A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil, que constatou que o corpo foi transportado dentro de um caixão que estava no veículo da funerária e deixado no local, para ficar à vista de quem passava pela rua.

CORPO RETIRADO POR FUNERÁRIA

Polícia Civil informou também que, após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido por uma funerária e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.