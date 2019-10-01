Vitória

Morador de rua é esfaqueado no pescoço durante briga na Vila Rubim

Em pouco mais de 24 horas, dois moradores em situação de rua são alvos de ataques na região central de Vitória

Um morador em situação de rua foi ferido com uma facada no pescoço após brigar com um colega em situação de rua na Vila Rubim, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (01). A causa da confusão é investigada pela polícia.

Na manhã de segunda-feira (30), um morador em situação de 43 anos foi espancado durante um assalto na Rua Jair Andrade, na Vila Rubim. O bandido fugiu levando a bolsa com documentos e um celular da vítima. O homem teve o braço quebrado.

O agente comunitário de segurança da Guarda Municipal, Alan Patrick Prati, disse que a vítima foi encontrada caída por volta das 9h desta terça-feira. O homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas).

“Foi um outro morador de rua que fez o esfaqueamento no pescoço. A vítima não chegou a falar o motivo, mas são diversos: desde ciúme por causa de mulher a disputa por local. Às vezes, brigam porque não querem compartilhar alguma coisa”, informou Prati.

Ainda na manhã desta terça, os agentes realizaram abordagens a moradores de rua que frequentam uma região comercial da Vila Rubim. No local onde eles estavam, os agentes encontraram maconha, cocaína e outra substância que aparentava ser crack.

“Os casos de abordagens em que encontramos drogas são comuns. Quando localizamos algo ilícito e identificamos a quem pertence, conduzimos à autoridade policial. Hoje, o material estava em um balcão. Como não tem jeito de saber quem é o dono, todos serão liberados e o material apreendido”, explicou.

