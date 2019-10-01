Home
Morador de rua é esfaqueado no pescoço durante briga na Vila Rubim

Em pouco mais de 24 horas, dois moradores em situação de rua são alvos de ataques na região central de Vitória

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 14:58

 - Atualizado há 6 anos

Guarda Municipal faz abordagens na Vila Rubim Crédito: Isaac Ribeiro

Um morador em situação de rua foi ferido com uma facada no pescoço após brigar com um colega em situação de rua na Vila Rubim, em Vitória, na madrugada desta terça-feira (01). A causa da confusão é investigada pela polícia.

Na manhã de segunda-feira (30), um morador em situação de 43 anos foi espancado durante um assalto na Rua Jair Andrade, na Vila Rubim. O bandido fugiu levando a bolsa com documentos e um celular da vítima. O homem teve o braço quebrado.

O agente comunitário de segurança da Guarda Municipal, Alan Patrick Prati, disse que a vítima foi encontrada caída por volta das 9h desta terça-feira. O homem, que ainda não teve a identidade revelada, foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas).

“Foi um outro morador de rua que fez o esfaqueamento no pescoço. A vítima não chegou a falar o motivo, mas são diversos: desde ciúme por causa de mulher a disputa por local. Às vezes, brigam porque não querem compartilhar alguma coisa”, informou Prati.

Ainda na manhã desta terça, os agentes realizaram abordagens a moradores de rua que frequentam uma região comercial da Vila Rubim. No local onde eles estavam, os agentes encontraram maconha, cocaína e outra substância que aparentava ser crack.

Guarda Municipal apreende drogas na Vila Rubim Crédito: Isaac Ribeiro

“Os casos de abordagens em que encontramos drogas são comuns. Quando localizamos algo ilícito e identificamos a quem pertence, conduzimos à autoridade policial. Hoje, o material estava em um balcão. Como não tem jeito de saber quem é o dono, todos serão liberados e o material apreendido”, explicou.

