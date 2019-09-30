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Dentro de ônibus

Universitário é esfaqueado na cabeça ao reagir a assalto em Vitória

A vítima, de 19 anos, teve mochila com notebook e material escolar roubados
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 set 2019 às 06:32

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 06:32

Local onde passageiro foi esfaqueado dentro de ônibus nesta segunda-feira (30) Crédito: Ricardo Medeiros
Um estudante universitário de 19 anos foi esfaqueado na cabeça após reagir a um assalto dentro de um ônibus na Vila Rubim, em Vitória, por volta das 7h desta segunda-feira (30). 
A namorada do jovem informou que a vítima trabalha como secretário clínico de um hospital no Centro da Capital e cursa o 2º período do curso de Farmácia e uma faculdade particular de Vitória.
Os familiares contaram que o estudante mora no bairro do Romão. Ele era o único passageiro. O ônibus passava pela Avenida Duarte Lemos, na Vila Rubim, quando o bandido anunciou o assalto. 
"O ladrão exigiu a mochila do meu namorado. Ele ficou assustado, mas entregou. Na hora que estava descendo, tentou pegar a bolsa de volta e acabou esfaqueado na cabela. O ladrão conseguiu fugir", disse a namorada do rapaz, uma universitária de 20 anos. 
> Estudante é esfaqueado no pescoço ao reagir a assalto em Vila Velha
VÍTIMA INTERNADA
No Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), o pai do universitário, um vendedor de 38 anos, contou para a reportagem de A Gazeta que o filho não reagiu. Segundo o pai do rapaz, ele estava com a mochila apertada ao corpo e, enquanto desafivelava, para afrouxar, pediu calma ao bandido.
"Meu filho me disse que ofereceu o celular em vez da bolsa, mas o bandido só queria a mochila. Quando ele foi tirar a mochila das costas, ele demorou. O bandido entendeu a demora como uma reação. Como os dois desceriam no mesmo ponto, o  ladrão acabou esfaqueando o meu filho na saída", disse.
O criminoso fugiu levando a bolsa com documentos e materiais escolares do universitário. A Polícia Militar foi acionada. O rapaz foi socorrido pelo Samu. Os familiares disseram que a vítima deve receber alta nesta segunda-feira (30). 
"Foi muito triste ver meu filho caído na calçada, sangrando. Ele é um menino do bem, estudioso, trabalhador, nem ele e nem ninguém merece passar por isso. Graças a Deus, a facada não atingiu o pescoço dele", disse o pai, após visitar o filho internado no hospital.

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