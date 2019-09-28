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Ônibus na Rodovia do Sol

Estudante é esfaqueado no pescoço ao reagir a assalto em Vila Velha

Os criminosos mandaram o motorista parar o ônibus depois da ação e fugiram

Publicado em 

28 set 2019 às 06:35

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 06:35

Ônibus do sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira
Um estudante, de 19 anos, foi ferido a facadas depois de reagir a um assalto dentro de um ônibus na noite desta sexta-feira (27). A tentativa de latrocínio aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Civil, o ônibus teria saído do Terminal de Vila Velha com destino a Village do Sol, em Guarapari. Próximo a Fazenda Camping, o estudante foi surpreendido por um criminoso que puxou o telefone.
Estudante é esfaqueado no pescoço ao reagir a assalto em Vila Velha
A polícia informou que a vítima reagiu e puxou o celular de volta, momento em que o criminoso desferiu um golpe de faca no pescoço e outro na mão da vítima.
Segundo a Polícia Civil, a vítima teria visto outros três suspeitos com o criminoso. Dois deles teriam entrado no ônibus ainda no terminal de Vila Velha.
Os criminosos mandaram o motorista parar o ônibus depois da ação e saltaram já em Interlagos, no município.
O estudante não soube dizer à polícia se o suspeito teria tentando assaltar outros passageiros, já que estava dormindo.
Ainda segundo a polícia, o coletivo parou na base da Rodovia do Sol e acionou a ambulância. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento da Glória.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC). Até o momento nenhum suspeito foi detido.
 

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