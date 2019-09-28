Ônibus do sistema Transcol Crédito: Fernando Madeira

Um estudante, de 19 anos, foi ferido a facadas depois de reagir a um assalto dentro de um ônibus na noite desta sexta-feira (27). A tentativa de latrocínio aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Civil, o ônibus teria saído do Terminal de Vila Velha com destino a Village do Sol, em Guarapari. Próximo a Fazenda Camping, o estudante foi surpreendido por um criminoso que puxou o telefone.

Your browser does not support the audio element. Estudante é esfaqueado no pescoço ao reagir a assalto em Vila Velha

A polícia informou que a vítima reagiu e puxou o celular de volta, momento em que o criminoso desferiu um golpe de faca no pescoço e outro na mão da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria visto outros três suspeitos com o criminoso. Dois deles teriam entrado no ônibus ainda no terminal de Vila Velha.

Os criminosos mandaram o motorista parar o ônibus depois da ação e saltaram já em Interlagos, no município.

O estudante não soube dizer à polícia se o suspeito teria tentando assaltar outros passageiros, já que estava dormindo.

Ainda segundo a polícia, o coletivo parou na base da Rodovia do Sol e acionou a ambulância. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento da Glória.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC). Até o momento nenhum suspeito foi detido.