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'Monstrinho'

Traficante condenado por homicídio é preso embaixo da cama em Vitória

De acordo com o Aspirante Leopoldino, da Polícia Militar, o indivíduo tem um mandado de prisão em aberto por homicídio e é considerado fugitivo da prisão desde 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2023 às 14:30

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 14:30

"Monstrinho" é braço direito do líder do tráfico de Andorinhas, em Vitória, e foi preso com uma arma customizada Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Considerado o 'braço direito' do chefe do tráfico de drogas do bairro Andorinhas, em Vitória, foi preso nesta quarta-feira (21) embaixo de uma cama Washington Luís Nascimento de Aquino, de 27 anos, conhecido como Monstrinho.
Segundo o aspirante Leopoldino, da Polícia Militar, contra Washington constava um mandado de prisão em aberto por homicídio e ele era considerado fugitivo da prisão desde 2022, quando havia recebido um benefício de saída temporária e não retornou ao sistema prisional. O policial informou ainda que a prisão dele tem relação com uma morte registrada no mesmo bairro na última sexta (16). Segundo informações da PM, Monstrinho seria um dos alvos do ataque.
Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o policial militar detalhou que a corporação estava procurando Monstrinho e conseguiu identificar que sua atuação no tráfico tinha muita relevância.
Ele estava gerenciando o tráfico de drogas e coordenando os ataques a grupos rivais. É um indivíduo relevante no local. A própria arma mostra isso, porque é customizada, o que indica uma hierarquia no tráfico de drogas
Aspirante Leopoldino - Policial militar
A arma citada pelo policial foi apreendida com ao menos 37 munições e um carregador. A arma é adesivada com figuras de rostos mascarados, nas cores preto, branco e vermelho.
"Monstrinho" é braço direito do líder do tráfico de Andorinhas, em Vitória, e foi preso com uma arma customizada Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Ainda segundo o aspirante, no momento em que a Polícia Militar chegou ao bairro Andorinhas, Washington Luís ainda tentou fugir, invadiu uma casa, mas foi encontrado com a arma embaixo de uma cama. "É uma prisão relevante. Tirar esse indivíduo de circulação é de grande relevância para a sociedade", completou.

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