Traficante condenado por homicídio é preso embaixo da cama em Vitória

"Monstrinho" é braço direito do líder do tráfico de Andorinhas, em Vitória, e foi preso com uma arma customizada Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Considerado o 'braço direito' do chefe do tráfico de drogas do bairro Andorinhas, em Vitória , foi preso nesta quarta-feira (21) embaixo de uma cama Washington Luís Nascimento de Aquino, de 27 anos, conhecido como Monstrinho.

Segundo o aspirante Leopoldino, da Polícia Militar, contra Washington constava um mandado de prisão em aberto por homicídio e ele era considerado fugitivo da prisão desde 2022, quando havia recebido um benefício de saída temporária e não retornou ao sistema prisional. O policial informou ainda que a prisão dele tem relação com uma morte registrada no mesmo bairro na última sexta (16) . Segundo informações da PM, Monstrinho seria um dos alvos do ataque.

Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o policial militar detalhou que a corporação estava procurando Monstrinho e conseguiu identificar que sua atuação no tráfico tinha muita relevância.

Ele estava gerenciando o tráfico de drogas e coordenando os ataques a grupos rivais. É um indivíduo relevante no local. A própria arma mostra isso, porque é customizada, o que indica uma hierarquia no tráfico de drogas Aspirante Leopoldino - Policial militar

A arma citada pelo policial foi apreendida com ao menos 37 munições e um carregador. A arma é adesivada com figuras de rostos mascarados, nas cores preto, branco e vermelho.

"Monstrinho" é braço direito do líder do tráfico de Andorinhas, em Vitória, e foi preso com uma arma customizada Crédito: Divulgação | Polícia Militar