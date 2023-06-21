Traficante condenado por homicídio é preso embaixo da cama em Vitória

Considerado o 'braço direito' do chefe do tráfico de drogas do bairro Andorinhas, em Vitória, foi preso nesta quarta-feira (21) embaixo de uma cama Washington Luís Nascimento de Aquino, de 27 anos, conhecido como Monstrinho.
Segundo o aspirante Leopoldino, da Polícia Militar, contra Washington constava um mandado de prisão em aberto por homicídio e ele era considerado fugitivo da prisão desde 2022, quando havia recebido um benefício de saída temporária e não retornou ao sistema prisional. O policial informou ainda que a prisão dele tem relação com uma morte registrada no mesmo bairro na última sexta (16). Segundo informações da PM, Monstrinho seria um dos alvos do ataque.
Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, o policial militar detalhou que a corporação estava procurando Monstrinho e conseguiu identificar que sua atuação no tráfico tinha muita relevância.
Ele estava gerenciando o tráfico de drogas e coordenando os ataques a grupos rivais. É um indivíduo relevante no local. A própria arma mostra isso, porque é customizada, o que indica uma hierarquia no tráfico de drogas
A arma citada pelo policial foi apreendida com ao menos 37 munições e um carregador. A arma é adesivada com figuras de rostos mascarados, nas cores preto, branco e vermelho.
Ainda segundo o aspirante, no momento em que a Polícia Militar chegou ao bairro Andorinhas, Washington Luís ainda tentou fugir, invadiu uma casa, mas foi encontrado com a arma embaixo de uma cama. "É uma prisão relevante. Tirar esse indivíduo de circulação é de grande relevância para a sociedade", completou.