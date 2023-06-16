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Disputa do tráfico

Jovem é morto a tiros durante ataque de facção em Andorinhas, Vitória

Vítima, que trabalhava em uma padaria na região, foi assassinada no final da manhã desta sexta-feira (16); rapaz teria amigos envolvidos com o tráfico, segundo testemunhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2023 às 13:30

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 13:30

Jovem é morto a tiros em ataque em Vitória
Jovem é morto a tiros em ataque em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Um jovem foi morto a tiros no final da manhã desta sexta-feira (16), no bairro Andorinhas, em Vitória. Testemunhas disseram à reportagem da TV Gazeta que o rapaz teria entre 16 e 17, e trabalhava em uma padaria na região. A vítima ainda não foi identificada.
Segundo relatos à reportagem, que esteve no local, o jovem teria amigos ligados ao tráfico de drogas do bairro. Logo após o crime, duas pessoas foram presas suspeitas do homicídio.
O comandante do policiamento e aspirante da Polícia Militar, Leopoldino, conversou com a TV Gazeta e contou que havia levantamentos sobre um possível ataque na região por conta de uma briga entre facções criminosas rivais e, com base nisso, a PM implementou uma escala extra para reforçar o policiamento.
“Uma viatura próxima ouviu os disparos, chegou na localidade, visualizou os dois indivíduos, que efetuaram disparos contra a guarnição, houve confronto. Os policiais pediram apoio na rádio, fechamos o bairro e conseguimos deter os indivíduos”, explicou Leopoldino.
O policiamento segue reforçado na região.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta. 

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