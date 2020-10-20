'Minha irmã não consegue falar nada. Está em choque', diz tio de Aghata

Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos, morta após ter sido espancada Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Minha irmã não consegue falar nada sobre o que aconteceu no dia crime. Ela está em estado de choque. O relato é do tio materno de Aghata Vitória Santos Godinho, de 5 anos. A menina morreu após ter sido espancada na tarde dessa segunda-feira (19) no bairro Cidade Nova, na Serra.

O padrasto dela, Elisnai Borges Eloy, de 35 anos, foi preso apontado como principal suspeito de ter cometido o espancamento. A menina será sepultada às 16h desta terça-feira (20) no cemitério do bairro São Domingos, no mesmo município.

O tio materno de Aghata, que preferiu não se identificar, disse que a irmã ainda não conseguiu contar detalhes do dia do crime à família. Ele contou que a irmã convivia com Elisnai há quase dois anos. Segundo ele, a mãe de Aghata nunca comentou sobre o comportamento do companheiro.

"Minha irmã não consegue falar nada sobre o crime porque está em estado de choque. Eu também estou ajudando ela a resolver as coisas" Tio de Aghata - Cargo do Autor

A MORTE

Segundo informações da ocorrência registrada no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a criança, com hematomas na cabeça, na barriga e nas mãos, foi socorrida para a base da Eco 101, concessionária que administra a BR 101, onde foi constatado o óbito.

Foi a mãe da menina que pediu socorro na base da concessionária. A mãe contou que saiu de casa e deixou a criança com o padrasto. Depois, a mulher recebeu uma ligação da irmã dizendo que o cunhado disse que a enteada tinha passado mal depois de almoçar e não estava acordando.

SUSPEITO NEGA AGRESSÃO

O padrasto, apontado como principal suspeito do crime, negou que tenha agredido a menina e disse que ela passou mal depois de almoçar. O homem, de 35 anos, é aposentado por invalidez por não ter uma mão.

No posto da Eco101, o suspeito não soube explicar os hematomas. Já na delegacia, ele ficou calado, segundo policiais civis. O padrasto foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil com impossibilidade de defesa da vítima. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção às Mulheres (DHPM).

Padrasto acusado de matar Aghata Vitória, no bairro Cidade Nova, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). O padrasto foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

"O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito o exame cadavérico, e o prazo para a conclusão do laudo é de 30 dias. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informa a polícia, por nota.