Home
>
Polícia
>
Mais de mil detentos vão passar o Dia das Crianças em casa no ES

Mais de mil detentos vão passar o Dia das Crianças em casa no ES

O benefício de saída temporária será concedido a partir desta quarta-feira (9). Os internos devem retornar no dia 16 deste mês

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 13:27

 - Atualizado há 6 anos

Complexo do Xuri, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
00:00 / 01:37
Mais de mil detentos vão passar o Dia das Crianças em casa no ES

Mais de mil detentos capixabas vão passar o Dia das Crianças em casa a partir desta quarta-feira (09). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 1.116 internos do regime semiaberto terão direito à saída temporária entre os dia 9 e 16 deste mês.

Recomendado para você

Veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Detran; proprietário da residência onde ocorriam as adulterações será notificado

Bicicletas adulteradas são apreendidas em Viana

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Investigações começaram após delegado de Venda Nova do Imigrante desconfiar de mensagem enviada pela suspeita para obter dinheiro via rede sociais

Filha é denunciada por fraude em pedidos de doação para idosa no ES

A Sejus explicou que o benefício é concedido através de autorização judicial e está previsto na lei de Execução Penal. Na manhã desta quarta-feira, um detento contemplado com o benefício levou quatro tiros após ter saído da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV).

Para obter a saída temporária, o preso deve apresentar bom comportamento e cumprir determinações como voltar para o presídio no dia e horário combinados, não cometer nenhum ato ilícito, não frequentar locais como bares, bailes e festas.

No Maranhão, a Justiça concedeu a saída temporária do Dia das Crianças a 864 presos do sistema prisional. Do total dos presos constantes da relação, 112 estão recebendo o benefício pela primeira vez e passarão o período utilizando tornozeleiras eletrônicas.

O QUE DIZ A LEI

De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), a autorização para a saída temporária será concedida por ato motivado do juiz, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária. Para ter acesso ao benefício, o interno deve:

  • Cumprir a pena em regime semiaberto
  • Ter comportamento adequado
  • Precisa ter cumprido, no mínimo, 1/6 (primários) ou 1/4 (reincidente)
  • Ter compatibilidade entre o benefício e os objetivos da pena

Leia mais

Mutirão da Justiça para reduzir superlotação nos presídios do ES

Além de estatais, governo quer privatizar parques e presídios

Saída do Dia dos Pais: 26 presos não voltaram para presídios do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais