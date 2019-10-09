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Vila Velha

Ex-detento e amigo são alvos de emboscada na saída de presídio do ES

Os amigos foram abordados por bandidos em dois carros na manhã desta quarta-feira (09), em Xuri

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 12:19

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

09 out 2019 às 12:19
Penitenciária no Complexo de Xuri Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem que recebeu alvará de saída temporária do Complexo Prisional de Xuri, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (09), foi vítima de uma emboscada após sair da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV).
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e a polícia, um homem preso por roubo, que recebeu alvará de soltura no dia 5 de setembro deste ano, foi buscar o amigo que estava preso na PSVV desde o dia 7 de novembro de 2013. Ele havia sido autuado pelo artigo 16 da Lei 10.826/03 (porte ou posse de arma).
Os dois saíram do local em um Citroen C4. Quando estavam próximos ao pedágio da BR-101, em Guarapari, foram abordados por criminosos em um Ford EcoSport preto e em um Hyundai i30 prata.
O motorista do C4 foi atingido no braço e o amigo, que tinha acabado de sair do presídio, foi baleado com quatro tiros. As vítimas foram socorridas na rodovia e levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas).
A perícia da Polícia Civil e Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionados.

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