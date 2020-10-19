Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vídeo mostra estragos

Lojas em frente a companhia da PM são arrombadas em Guarapari

Criminosos arrombaram uma ótica, fizeram um buraco na parede e invadiram uma relojoaria, furtando objetos do local na madrugada desta segunda-feira (19). Do outro lado da rua, existe uma base de apoio da PM no Centro de Guarapari
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 17:00

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 17:00

Guarapari
A ótica que teve a parede arrombada fica em frente a um ponto de apoio da Polícia Militar Crédito: Internauta
No começo da manhã desta segunda-feira (19), funcionários de uma ótica localizada na Avenida Davino Mattos, no Centro de Guarapari, chegaram para trabalhar e se depararam com um buraco na parede da loja com o estabelecimento que fica ao lado, uma relojoaria. Ambos estabelecimentos foram danificados, sendo que a relojoaria também teve objetos furtados, segundo a polícia.
Em um vídeo, um homem que se identifica como funcionário da ótica descreve a ação demonstrando revolta com a cena encontrada.
"A gente chega na nossa loja em Guarapari e 'vagabundo' invade a nossa loja, quebra o portão, fecha o portão depois e fica a madrugada toda furando um buraco na parede para entrar na loja do vizinho, na relojoaria, para depois roubar", narra o homem.

INSEGURANÇA

Como se já não bastasse o prejuízo material e financeiro, ele demonstra ainda mais insatisfação porque exatamente em frente aos dois estabelecimentos, do outro lado da Avenida Davino Mattos, existe uma base de apoio da Polícia Militar.
"O mais engraçado é que tem um ponto de apoio da Polícia Militar aqui em frente, mas aí os caras entram aqui de madrugada, fecham a porta, fazem o buraco, roubam a relojoaria todinha, fumam e fazem o que querem. É desse jeito", finaliza o funcionário na filmagem.

Veja Também

Vídeo mostra perseguição em alta velocidade da PRF na BR 101 em Guarapari

Homem morre após cair do terceiro andar de construção em Guarapari

Empresária de Guarapari acusa ex-marido de quebrar carro; homem nega

O QUE DIZ A PM

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar respondeu, em nota, que durante um patrulhamento preventivo no bairro Centro, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial. No local, foi constatado que a ótica estava com sinais de arrombamentos e dentro do estabelecimento havia um buraco na parede, que daria acesso a uma joalheria. Esta, além de ter diversos objetos levados, também teve o sistema de monitoramento roubado. As proprietárias dos dois comércios foram orientadas a registrar a ocorrência em uma delegacia.
A PM confirmou que em frente aos estabelecimentos está a 2ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar, porém esta unidade funciona apenas em dias úteis e em horário administrativo, das 9h às 17h. Desta forma, quando ocorreu o arrombamento, não havia efetivo policial no local. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. 
A reportagem tentou contato por telefone com um responsável pela ótica arrombada, mas a pessoa que atendeu optou por não informar detalhes em relação aos prejuízos. Quanto à relojoaria, A Gazeta não conseguiu contato com um representante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados