Homem morre após cair do terceiro andar de construção em Guarapari

Um homem morreu após cair do terceiro andar de uma construção no bairro Muquiçaba, em Guarapari, no início da tarde desta terça-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes foi informado que a vítima trabalhava quando caiu. Militares foram ao local e constataram o acidente de trabalho que resultou em morte. Não foi divulgada a identidade do homem.
Segundo a Polícia Civil, após a realização dos trabalhos periciais, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.
A PC ainda informou que a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari irá instaurar um procedimento para apurar o fato.