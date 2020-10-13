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Acidente de trabalho

Homem morre após cair do terceiro andar de construção em Guarapari

De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes foi informado que a vítima trabalhava quando caiu. Militares foram ao local e constataram o acidente de trabalho, que resultou em morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 19:25

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:25

Pedreiro trabalha
Pedreiro morreu enquanto trabalhava Crédito: Pixabay
Um homem morreu após cair do terceiro andar de uma construção no bairro Muquiçaba, em Guarapari, no início da tarde desta terça-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, o Ciodes foi informado que a vítima trabalhava quando caiu. Militares foram ao local e constataram o acidente de trabalho que resultou em morte. Não foi divulgada a identidade do homem.
Segundo a Polícia Civil, após a realização dos trabalhos periciais, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.
A PC ainda informou que a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari irá instaurar um procedimento para apurar o fato.

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