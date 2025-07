Operação "Zero Grau"

Líder de quadrilha que desmontava motos para vender peças é preso na Serra

Luiz Paulo Pereira da Silva Foi preso na segunda-feira (7), no bairro José de Anchieta; investigação revelou que o suspeito pagava até R$ 3 mil por motocicleta furtada e contratava adolescentes para os crimes

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 14 de julho de 2025 às 18:09

Um homem, identificado como Luiz Paulo Pereira da Silva, foi preso na segunda-feira (7), no bairro José de Anchieta, na Serra, apontado como líder de uma organização criminosa especializada em furtar e desmontar motocicletas para revenda ilegal de peças. Participaram da prisão a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) com apoio da Guarda Civil Municipal da Serra e foi resultado de uma investigação iniciada ainda em dezembro de 2024, como parte da Operação Zero Grau.>

Segundo os investigadores, Luiz Paulo contratava pessoas aleatórias, inclusive adolescentes, para furtar motocicletas. Ele pagava de R$ 2.500 a R$ 3.000 por veículo. As motos eram levadas para imóveis alugados, onde eram desmontadas rapidamente e tinham as peças colocadas no mercado negro. “O desmanche desse tipo de veículo é muito rápido, o que dificultava a identificação dos autores dos furtos”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Luiz Gustavo Ximenes.>

Para despistar a polícia, Luiz Paulo trocava constantemente os executores dos crimes, o que atrapalhava o cruzamento de informações e o uso de imagens de videomonitoramento. “Tivemos que inverter a lógica da investigação. Ao invés de começar pelos furtos, partimos da receptação e da adulteração para identificar o líder”, disse o delegado.>

A primeira abordagem aconteceu em dezembro, no bairro Solar de Anchieta, também na Serra. Na ocasião, a Guarda Municipal encontrou três motocicletas na residência do suspeito — uma inteira, uma parcialmente desmontada e outra totalmente desmanchada. Luiz Paulo fugiu do local durante a ação, mas o episódio foi determinante para a abertura do inquérito de organização criminosa.>

Luiz Paulo Pereira da Silva, líder de quadrilha que desmontava motos para vender peças é preso na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Faccionado

Após o cerco apertar no Espírito Santo, o suspeito fugiu para a Bahia, onde passou a integrar uma facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Lá, no dia 26 de junho de 2025, ele cometeu um duplo homicídio relacionado à disputa pelo domínio do tráfico. As vítimas foram dois homens, e o crime foi praticado com o auxílio do irmão dele, que também está foragido e possui mandado de prisão temporária em aberto.>

A localização do suspeito foi possível a partir informações repassadas por colaboradores e ao uso de ferramentas de rastreamento como o cerco eletrônico estadual. Luiz Paulo Pereira foi encontrado trabalhando em um restaurante em José de Anchieta, na Serra, onde teve o mandado de prisão cumprido.>

A polícia segue investigando os demais envolvidos no esquema e estima que diversas motocicletas tenham sido desmontadas sob o comando do suspeito. Ele já possuía antecedentes por roubo no estado da Bahia e se manteve em silêncio após ser preso. O inquérito relativo ao duplo homicídio segue em curso na Polícia Civil baiana.>

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto a um posicionamento. >

