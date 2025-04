Usava tornozeleira

Ladrão propõe sexo oral para devolver celular roubado de adolescente em Vila Velha

Crime aconteceu na manhã de quinta-feira (10), na Avenida Luciano das Neves. O suspeito foi preso na sexta (11), quando comemorava o aniversário da filha

Homem foi preso após roubar o celular e de uma adolescente de 15 anos em Vila Velha. (Ronaldo Rodrigues)

Bruno Nézio Repórter / [email protected]

Um homem foi preso na manhã de sexta-feira (11) após roubar o celular e o fone de ouvido de uma adolescente de 15 anos e ameaçá-la sexualmente em Vila Velha, na Grande Vitória. O crime aconteceu por volta das 7h30 de quinta (10), na Avenida Luciano das Neves, enquanto ela seguia para a escola. O suspeito foi identificado como Lucas Santos Messias, de 28 anos.

De acordo com informações da repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a adolescente foi abordada pelo suspeito, que, após o roubo, propôs que ela fizesse sexo oral nele em troca do aparelho. Assustada, a garota conseguiu se afastar, e o homem fugiu. Uma pessoa que passava pelo local percebeu o que havia acontecido e a ajudou.

O pai da menina e a adolescente registraram o boletim de ocorrência horas depois, ainda pela manhã. A Polícia Militar iniciou buscas nos bairros próximos e, com o auxílio do rastreador do celular, localizou o aparelho em uma casa abandonada. Durante novas buscas, o suspeito foi encontrado na casa em que residia comemorando o aniversário da filha.

"Durante o alvoroço, ele tentou se esconder embaixo da cama, entre o vão da cama e o colchão, mas foi preso em flagrante", relatou o delegado Carlos Vitor de Almeida Silva, do 7º Distrito Policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda segundo a polícia, o homem usava tornozeleira eletrônica e já havia sido preso anteriormente pelo crime de receptação, tendo saído da cadeia em novembro do ano passado. Agora, ele foi autuado em flagrante e vai responder por crime de roubo. Os objetos recuperados foram devolvidos à vítima.

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi detido durante diligências realizadas pela PCES.

