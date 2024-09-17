Polícia prende 4 suspeitos em operação contra abuso sexual infantil no ES

Operação Teseu, focada no combate ao abuso e exploração sexual infantil, prendeu quatro pessoas no Espírito Santo. Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou, nesta terça-feira (17), os resultados da Operação Teseu – com foco no combate ao abuso e exploração sexual infantil. Durante as ações, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão de materiais, e quatro suspeitos foram presos em flagrante.

A operação aconteceu entre abril e agosto deste ano em Vila Velha e Fundão, na Grande Vitória, e em Linhares e Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo. Além das prisões, o cumprimento dos quatro mandados de busca resultou na apreensão de cinco celulares com conteúdo de exploração sexual de menores.

Videogame para atrair vítimas adolescentes

Em abril, um homem de 42 anos foi preso no Bairro Santa Mônica, em Vila Velha , suspeito de abusar sexualmente e produzir vídeos ilícitos de três adolescentes com idades entre 12 e 16 anos. As vítimas eram atraídas para a casa do abusador com o pretexto de jogar videogame. O indivíduo confessou os crimes no momento da prisão.

4 mil arquivos

Também no mês de abril, em Linhares, um auxiliar de serviços gerais de 28 anos foi preso em flagrante. Mais de 4 mil arquivos de abuso sexual infantil foram encontrados armazenados em um celular dele.

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Denúncia internacional

A Polícia Civil recebeu uma denúncia relacionada a um homem de 27 anos, em Fundão, enviada por uma agência internacional. Em um telefone celular foram localizadas fotos da irmã da ex-namorada do suspeito, na época com cerca de 12 anos, tiradas enquanto a menor dormia.

O homem já tinha três passagens pelos crimes de ameaça, estupro de vulnerável e Lei Maria da Penha, e é suspeito de ter praticado em 2023 o crime de estupro e dopagem de vítima, conhecido como “Boa Noite Cinderela”, em Vitória.

No “fim do mundo”

Denunciado em agosto pelo Disque 100 e Ligue 180, um jovem de 19 anos foi preso na zona rural de Ponto Belo, suspeito de vender pacotes de fotos de abuso e exploração sexual infantil baixados em aplicativos de mensagem. No momento da apreensão, o suspeito disse à polícia que não esperava ser encontrado “no fim do mundo”.