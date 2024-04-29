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Investigação

Homem é preso suspeito de abusar de adolescentes em Vila Velha

Uma das vítimas confessou à polícia que era abusada pelo acusado; segundo a polícia, homem filmava os crimes
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 abr 2024 às 12:50

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 12:50

Um homem de 42 anos foi preso em Vila Velha suspeito de abusar sexualmente de dois adolescentes, que atualmente têm 14 e 16 anos, e por armazenar arquivos com conteúdo de exploração sexual infantil. O indivíduo, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, é de Brasília e informou ser aposentado. Na casa em que foi preso, considerado um "ambiente insalubre" pela polícia, tinha computador e videogame, itens que eram usados para chamar atenção das vítimas. Os adolescentes eram vizinhos do abusador e confirmaram à polícia terem sido vítimas do homem.
As informações a respeito do crime foram divulgadas durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (29). A investigação começou em março deste ano, culminando na prisão na semana passada. De acordo com a Polícia Civil, o abusador e vítimas não têm grau de parentesco, mas moravam em endereços próximos. O adolescente de 16 anos informou à polícia que era abusado desde os 11 anos  — ou seja, o crime era cometido há cinco anos. Foram encontrados materiais referentes aos abusos cometidos contra o jovem.
Polícia Civil detalha prisão de homem de 42 anos em Vila Velha
Equipe da Polícia Civil durante coletiva de imprensa sobre a prisão do aposentado Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Quando a polícia chegou à residência do suspeito, o homem se negou a abrir a porta. Foi preciso arrombá-la para que o aposentado fosse preso. O mandado, inicialmente, era de busca e apreensão. Mas depois que as imagens foram encontradas em aparelhos eletrônicos, o homem recebeu voz de prisão. Ao entrar na casa, a polícia encontrou o homem mexendo no celular, o que pode ter sido uma forma de apagar parte dos arquivos.
Na casa do homem foram apreendidos computadores e celulares. As investigações da Polícia Civil apontaram que, além de abusar dos adolescentes, o homem gravava a prática criminosa.
"Hoje ele [a vítima] tem 16 anos de idade, mas os abusos começaram aos 11. Calculamos ao menos 70 abusos [ao longo dos anos]"
Brenno Andrade - Delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC)
O homem preso nega os crimes. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem não tem acesso à defesa dele. O espaço segue aberto para manifestações.

Videogame era "isca"

Videogame e computador foram encontrados na residência do homem em Vila Velha
Videogame e computador na residência do homem em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A investigação apontou que os adolescentes iam até a residência do suspeito para jogar — era neste momento que o abuso acontecia. "São táticas para atrair crianças. Encontramos dois videogames e um computador à disposição. E as vítimas iam até lá para jogar", afirmou o delegado Brenno Andrade.

Mãe de adolescente será investigada 

Ainda segundo a Polícia Civil, chamou atenção a frieza da mãe ao saber dos abusos sofridos pelo filho, que atualmente tem 16 anos. O delegado Brenno Andrade afirmou que a mãe da vítima mostrou-se disponível para ajudar o abusador após a prisão. Como não tem parentes no Espírito Santo, o homem fez contato com a mulher para informar que havia sido preso.
"A gente achou a mãe muito indiferente em relação a esse caso. Demonstrou frieza e não ligou muito para os fatos. Precisamos entender o grau de conivência dela com a situação", disse o delegado.
 A corporação também quer descobrir se outros adolescentes foram vítimas do aposentado. 

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