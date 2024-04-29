Homem é preso suspeito de abusar de adolescentes em Vila Velha

Um homem de 42 anos foi preso em Vila Velha suspeito de abusar sexualmente de dois adolescentes, que atualmente têm 14 e 16 anos, e por armazenar arquivos com conteúdo de exploração sexual infantil. O indivíduo, que não teve o nome divulgado pela Polícia Civil , é de Brasília e informou ser aposentado. Na casa em que foi preso, considerado um "ambiente insalubre" pela polícia, tinha computador e videogame, itens que eram usados para chamar atenção das vítimas. Os adolescentes eram vizinhos do abusador e confirmaram à polícia terem sido vítimas do homem.

As informações a respeito do crime foram divulgadas durante coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (29). A investigação começou em março deste ano, culminando na prisão na semana passada. De acordo com a Polícia Civil, o abusador e vítimas não têm grau de parentesco, mas moravam em endereços próximos. O adolescente de 16 anos informou à polícia que era abusado desde os 11 anos — ou seja, o crime era cometido há cinco anos. Foram encontrados materiais referentes aos abusos cometidos contra o jovem.

Equipe da Polícia Civil durante coletiva de imprensa sobre a prisão do aposentado Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Quando a polícia chegou à residência do suspeito, o homem se negou a abrir a porta. Foi preciso arrombá-la para que o aposentado fosse preso. O mandado, inicialmente, era de busca e apreensão. Mas depois que as imagens foram encontradas em aparelhos eletrônicos, o homem recebeu voz de prisão. Ao entrar na casa, a polícia encontrou o homem mexendo no celular, o que pode ter sido uma forma de apagar parte dos arquivos.

Na casa do homem foram apreendidos computadores e celulares. As investigações da Polícia Civil apontaram que, além de abusar dos adolescentes, o homem gravava a prática criminosa.

"Hoje ele [a vítima] tem 16 anos de idade, mas os abusos começaram aos 11. Calculamos ao menos 70 abusos [ao longo dos anos]" Brenno Andrade - Delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC)

O homem preso nega os crimes. Como o nome dele não foi divulgado, a reportagem não tem acesso à defesa dele. O espaço segue aberto para manifestações.

Videogame era "isca"

Videogame e computador na residência do homem em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A investigação apontou que os adolescentes iam até a residência do suspeito para jogar — era neste momento que o abuso acontecia. "São táticas para atrair crianças. Encontramos dois videogames e um computador à disposição. E as vítimas iam até lá para jogar", afirmou o delegado Brenno Andrade.

Mãe de adolescente será investigada

Ainda segundo a Polícia Civil, chamou atenção a frieza da mãe ao saber dos abusos sofridos pelo filho, que atualmente tem 16 anos. O delegado Brenno Andrade afirmou que a mãe da vítima mostrou-se disponível para ajudar o abusador após a prisão. Como não tem parentes no Espírito Santo, o homem fez contato com a mulher para informar que havia sido preso.

"A gente achou a mãe muito indiferente em relação a esse caso. Demonstrou frieza e não ligou muito para os fatos. Precisamos entender o grau de conivência dela com a situação", disse o delegado.