Caso de criança morta em ataque em Vila Velha faz 2 anos sem conclusão

Kemilly Vitória Caldeira Santos, de 9 anos, morreu após ser baleada em Vila Velha Crédito: Reprodução

Questionada pela reportagem de A Gazeta sobre o andamento do inquérito, a corporação respondeu que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".

Uma parente da menina conversou com a reportagem de A Gazeta, nesta segunda-feira (29). Por medo de represálias, ela preferiu não de identificar, mas contou um pouco sobre a dor da família.

"Fica aquele sentimento de impotência, é como se fosse só mais uma para a estatística. É muito difícil esquecer a cena (da Kemilly morta). Os envolvidos foram denunciados, mas nada foi feito" X. - Parente de Kemilly

Relembre o caso

Um adolescente de 17 anos e uma menina de 9 anos foram mortos na noite do dia 27 de abril de 2022, durante um ataque a tiros no bairro Ilha da Conceição, que fica na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha.

À época, os policiais foram acionados e encontraram o adolescente Brendesson dos Reis Silva caído no chão com sangue ao seu lado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Os militares foram informados ainda que uma criança, Kemilly Vitória Faria Santos, e um jovem, de 20 anos, também foram baleadas durante os disparos. O jovem foi levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e sobreviveu, enquanto a menina foi encaminhada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município, mas não resistiu.

Pessoas que presenciaram o crime afirmaram que o adolescente tentou fugir dos criminosos. Brendesson correu e se escondeu debaixo de um carro. No entanto, os atiradores o perseguiram, se abaixaram e atiraram contra ele. Já o jovem de 20 anos havia ido até uma lanchonete para comprar pasteis quando foi atingido na região das costas.

Morta enquanto brincava

Na ocasião, testemunhas contaram que Kemilly estava brincando quando foi atingida. "Estava todo mundo na rua, ela estava brincando com outras crianças, quando veio um carro branco, parou e saiu atirando para tudo quanto é lado, ela foi baleada na cabeça. Eu levei ela até o hospital, mas ela não aguentou e veio a óbito. É muito triste porque é uma criança de 9 anos", contou uma prima da menina, que preferiu não se identificar.