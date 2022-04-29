Após morte de criança, grupo ataca ônibus e interdita trecho em Vila Velha

Um grupo de manifestantes atacou e tentou atear fogo em um ônibus que passava pela Estrada de Capuaba, na altura do bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (28). Imagens enviadas por leitor de A Gazeta mostravam o coletivo parado na via, perto de uma viatura policial. A manifestação aconteceu após a morte de uma criança de 9 anos e de um adolescente de 17, que foram mortos em um ataque a tiros no meio da rua. O trecho chegou a ficar obstruído por populares, mas foi liberado.
A manifestação começou por volta das 19h. Às 20h30, a Polícia Militar informou que a situação estava controlada e não havia protesto no local.
De acordo com informações repassadas pela PM, os manifestantes depredaram o coletivo e tentaram atear fogo. Equipes do Batalhão de Missões Especiais atuaram no local. Não há informações se passageiros ficaram feridos.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Vila Velha para saber se enviaram equipes ao local. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) também foi procurado. Este texto será atualizado assim que houver retorno.