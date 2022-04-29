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Após morte de criança, grupo ataca ônibus e interdita trecho em Vila Velha

Um dia após menina de 9 anos e adolescente morrerem em ataque a tiros em Ilha da Conceição, protesto ocorreu na noite desta quinta (28), na Estrada de Capuaba. Às 20h30, PM disse que manifestação havia acabado

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 22:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2022 às 22:00
Um grupo de manifestantes atacou e tentou atear fogo em um ônibus que passava pela Estrada de Capuaba, na altura do bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (28). Imagens enviadas por leitor de A Gazeta mostravam o coletivo parado na via, perto de uma viatura policial. A manifestação aconteceu após a morte de uma criança de 9 anos e de um adolescente de 17, que foram mortos em um ataque a tiros no meio da rua. O trecho chegou a ficar obstruído por populares, mas foi liberado. 
A manifestação começou por volta das 19h. Às 20h30, a Polícia Militar informou que a situação estava controlada e não havia protesto no local.
De acordo com informações repassadas pela PM, os manifestantes depredaram o coletivo e tentaram atear fogo. Equipes do Batalhão de Missões Especiais atuaram no local. Não há informações se passageiros ficaram feridos. 
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Vila Velha para saber se enviaram equipes ao local. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória  (GVBus) também foi procurado. Este texto será atualizado assim que houver retorno.

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