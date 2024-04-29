Marido agride esposa com golpes de faca e garfo na cabeça em Viana

Uma jovem de 23 anos levou facadas e até golpes com garfo do marido no bairro Primavera, em Viana , na madrugada desta segunda-feira (29). O suspeito, de 25 anos, conseguiu fugir. A vítima precisou ser levada a um hospital.

Conforme o boletim inicial de atendimento da Polícia Militar , a vítima relatou aos agentes que foi atingida na cabeça, nos braços e na perna. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) foi acionado e levou a mulher até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória

Agressões ocorreram no bairro Primeira, em Viana, e vítima correu mais de 1 km para fugir do marido Crédito: Fabrício Christ

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, foi ao local. Ela apurou que a vítima começou a ser agredida dentro de casa. Desesperada, a jovem pulou a janela e correu cerca de um quilômetro e meio até o bairro Marcílio de Noronha, gritando por socorro. Moradores de uma casa ouviram e foram ajudar.

"Parecia que tinha gente no quintal. Nós ficamos preocupados, mas fomos socorrer. Quando ela viu a gente, pediu um telefone para chamar a polícia. Ela estava preocupada porque pulou a janela e deixou as crianças na casa. Ela estava assustada, sangrando muito, e contou que o marido estava usando drogas havia uns três dias e que ela estava desesperada dentro de casa. Do nada ele surtou e começou a bater nela", contou a moradora, que preferiu não se identificar.

Os policiais foram até a casa onde o crime aconteceu, mas o suspeito já havia fugido. Segundo testemunhas, ele teria escapado em um carro prata. Na residência estavam duas meninas, de um e seis anos. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram sob cuidados de uma vizinha.