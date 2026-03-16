Mãe e criança autista são ameaçadas de morte e trancadas em casa em Itapemirim
Uma mulher e o filho dela, uma criança autista de cinco anos de idade, foram ameaçados de morte e trancados dentro de casa em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito é o companheiro dela e pai da criança, preso na manhã desta segunda-feira (16). A identidade dele não será divulgada para proteger as vítimas.
Após o período de cárcere, o suspeito teria levado a mulher até uma agência bancária e a obrigado a sacar R$ 400 do Bolsa Família. Quando ele se distraiu, ela conseguiu fugir e se esconder em uma imobiliária, de onde chamou a polícia.
O homem foi encontrado esperando em um carro de aplicativo, com o dinheiro da mulher guardado no bolso, e acabou preso em flagrante por cárcere privado e ameaça.