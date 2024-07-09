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Em Investigação

Motorista de van escolar é afastado após denúncia de abuso sexual em Muniz Freire

Adolescente de 16 anos disse que crime aconteceu em um veículo escolar nessa segunda-feira (8) e denunciou o motorista
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jul 2024 às 19:19

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 19:19

Menina de 12 anos denuncia abuso sexual durante palestra na escola e tio é preso no ES
A Delegacia de Muniz Freire investiga a denúncia de abuso sexual contra uma estudante de 16 anos Crédito: Divulgação/PCES
A Polícia Civil investiga o caso de um abuso sexual de uma adolescente de 16 anos que teria acontecido em uma van escolar em Muniz Freire, na Região do Caparaó. O crime, segundo denúncia da vítima ao Conselho Tutelar, aconteceu na segunda-feira (8).
De acordo com a Polícia Militar, a adolescente contou que seguia a pé pela estrada que liga a residência dela à casa da avó, quando o motorista da van escolar, um homem 26 anos, passou e ofereceu carona. Durante o trajeto, relata o registro, ele teria a forçado a ter relação sexual.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Como se trata de crime contra a dignidade sexual, detalhes não serão divulgados, uma vez que o procedimento corre sob sigilo.
O Conselho Tutelar informou que acompanha o caso e fará todos os encaminhamentos necessários.

Afastamento

Procurada, a Prefeitura de Muniz Freire emitiu uma nota, informando que oficializou o pedido de afastamento do funcionário da empresa que presta serviço de transporte escolar.
"A Secretaria Municipal de Educação tomou ciência do caso por meio do Conselho Tutelar e, oficializou a empresa para afastar o motorista da função, já que o transporte escolar é terceirizado, não sendo prestado por servidores municipais. Vale ressaltar que o município desenvolve, dentro do Programa Saúde na Escola e em parceria com a Policia Militar, palestra nas escolas municipais com abordagens sobre abuso contra crianças e adolescentes. Desta forma, criando uma rede de proteção que vem incentivando esse tipo de denúncia além de outros abusos", divulgou o município.

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Abuso sexual Polícia Civil Muniz Freire
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