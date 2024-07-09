Motorista de van escolar é afastado após denúncia de abuso sexual em Muniz Freire

A Delegacia de Muniz Freire investiga a denúncia de abuso sexual contra uma estudante de 16 anos Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil investiga o caso de um abuso sexual de uma adolescente de 16 anos que teria acontecido em uma van escolar em Muniz Freire , na Região do Caparaó. O crime, segundo denúncia da vítima ao Conselho Tutelar, aconteceu na segunda-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar, a adolescente contou que seguia a pé pela estrada que liga a residência dela à casa da avó, quando o motorista da van escolar, um homem 26 anos, passou e ofereceu carona. Durante o trajeto, relata o registro, ele teria a forçado a ter relação sexual.

Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Como se trata de crime contra a dignidade sexual, detalhes não serão divulgados, uma vez que o procedimento corre sob sigilo.

O Conselho Tutelar informou que acompanha o caso e fará todos os encaminhamentos necessários.

Afastamento

Procurada, a Prefeitura de Muniz Freire emitiu uma nota, informando que oficializou o pedido de afastamento do funcionário da empresa que presta serviço de transporte escolar.