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Ameaça com arma de fogo

Ladrão de carro ameaça população para evitar prisão de comparsa em Vila Velha

De acordo com a PM, homem que roubou um carro foi pego pela população depois de provocar uma batida. No entanto, o comparsa dele, que estava em outro carro, sacou uma arma e obrigou as pessoas a soltarem o criminoso

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:30

Publicado em 

02 set 2021 às 12:30
Homem que dirigia o carro utilizado para cometer o crime provocou um acidente de trânsito, batendo no carro de um motorista de aplicativo
Homem que dirigia o carro utilizado para cometer o crime provocou um acidente de trânsito, batendo no carro de um motorista de aplicativo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem que roubou um carro utilizou uma arma para ameaçar a população e impedir que seu comparsa fosse preso no bairro Santa Inês, em Vila Velha.
O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º). De acordo com as informações de policiais militares que atenderam à ocorrência, dois homens utilizaram um veículo que já possuía restrição de furto e roubo para roubar um outro carro no bairro Soteco, também em Vila Velha.
Já em Santa Inês, o homem que dirigia o carro utilizado para cometer o crime provocou um acidente de trânsito, batendo no carro de um motorista de aplicativo que aguardava um passageiro na entrada de um prédio.
Sem conseguir ligar o veículo após a batida, o homem decidiu abandonar o veículo e saiu correndo do local. No entanto, ao perceberem a tentativa de fuga após o acidente, pessoas que estavam no bairro Santa Inês conseguiram segurar o criminoso, impedido que ele fugisse.
Foi então que o outro ladrão, que dirigia o carro que havia sido roubado em Soteco, desceu do veículo, abriu a porta do carro envolvido na batida e pegou uma arma. Com ela em punho, ele ameaçou a população e exigiu que o comparsa fosse solto. Depois disso, os dois fugiram usando o carro que havia sido roubado momentos antes.
Ao chegar ao local, policiais militares descobriram que o carro que bateu contra o motorista de aplicativo possuía restrições de furto e roubo. O veículo foi levado para o pátio da Polícia Civil e o dono dele foi orientado a registrar uma queixa. Os nomes dos homens não foram divulgados. O caso foi entregue à Delegacia Regional de Vila Velha.

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