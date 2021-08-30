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Vale encantado

Corpo de homem é encontrado amarrado e com marcas de tiros em Vila Velha

Vítima ainda não foi identificada. Corpo estava em um loteamento particular no bairro Vale Encantado, em Vila Velha

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:22

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:22
Corpo é encontrado com marcas de tiros e mãos e pés amarrados
Corpo encontrado com marcas de tiros e mãos e pés amarrados estava em loteamento particular Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um corpo foi encontro na manhã desta segunda-feira (30) em um loteamento particular no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, o corpo é de um homem ainda não identificado e também estava com marcas de tiros na cabeça e pés e mãos amarrados.
A suspeita é que a vítima tenha sido torturada e morta a tiros. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e encontraram uma chave de algema com o homem morto.
De acordo com o sargento Biazi, da PM, foi encontrada munição de calibre 635 no local e as pernas do homem estavam quebradas.
"As caraterísticas dele batem com as denúncias que a polícia vinha recebendo há 10 dias de um morador de rua que estaria furtando tampas de bueiro na Avenida Leste-Oeste. A gente não pode falar com precisão que é ele mas as características são as mesmas", contou.
O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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