Corpo de homem é encontrado amarrado e com marcas de tiros em Vila Velha

Corpo encontrado com marcas de tiros e mãos e pés amarrados estava em loteamento particular Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um corpo foi encontro na manhã desta segunda-feira (30) em um loteamento particular no bairro Vale Encantado, em Vila Velha . De acordo com a Polícia Militar , o corpo é de um homem ainda não identificado e também estava com marcas de tiros na cabeça e pés e mãos amarrados.

A suspeita é que a vítima tenha sido torturada e morta a tiros. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e encontraram uma chave de algema com o homem morto.

De acordo com o sargento Biazi, da PM, foi encontrada munição de calibre 635 no local e as pernas do homem estavam quebradas.

"As caraterísticas dele batem com as denúncias que a polícia vinha recebendo há 10 dias de um morador de rua que estaria furtando tampas de bueiro na Avenida Leste-Oeste. A gente não pode falar com precisão que é ele mas as características são as mesmas", contou.

O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória.