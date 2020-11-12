Justiça nega novamente habeas corpus para Esperidião Frasson

A Justiça negou um pedido liminar de Habeas Corpus (HC) impetrado em favor de Esperidião Frasson, um dos acusados de homicídio da médica Milena Gottardi. O crime ocorreu em 2017 , no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam)  Hospital das Clínicas, localizado na Avenida Marechal Campos, em Vitória

Esta não é a primeira vez que a defesa do acusado entra com o pedido. Em abril deste ano, os advogados de Esperidião solicitaram a prisão domiciliar, alegando que ele tem idade avançada e que faz parte do grupo de risco da Covid-19. A família de Milena chegou a temer pela soltura dos envolvidos

A sessão foi realizada nesta quarta-feira (11) e, por unanimidade, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) negou o pedido. A defesa requereu a substituição de prisão preventiva pela domiciliar, argumentando mais uma vez que Esperidião, pai de Hilário Frasson, ex-marido de Milena também envolvido no crime, é do grupo de risco da Covid-19

A defesa também usou novamente o argumento de que Esperidião tem idade avançada, bem como doenças preexistentes. Além disso, sustenta que o local onde está custodiado encontra-se superlotado, sendo precipitada a permanência na unidade prisional em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

O procurador de Justiça Samuel Scardini, em parecer lançado nos autos, se manifestou pela negação da ordem de habeas corpus.

SEM REQUISITOS PARA SOLTURA

O relator do processo, desembargador Adalto Dias Tristão, entendeu que não estavam presentes os requisitos para a liberdade provisória. Entendeu, ainda, que a Resolução nº 78, que alterou a Resolução 62, ambas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recomenda a não liberação dos presos envolvidos com crimes hediondos e crimes violentos. Além disso, ressaltou que o Esperidião responde a outros processos, da mesma natureza, ou seja, crimes graves.

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O magistrado destacou, ainda, que o risco que Esperidião corre em razão da pandemia é o mesmo que os demais presos do sistema carcerário. Por fim, o relator registrou, em seu voto, que a vítima se tratava de uma respeitada médica oncologista, com atuação destacada, e que se não tivesse sido cruelmente assassinada, certamente estaria, neste difícil momento, na linha de frente ao combate contra esta terrível pandemia."

Ao proferir voto no habeas corpus, o desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama registrou que se trata de um crime bárbaro, cruel, premeditado, amplamente divulgado pela mídia. Destacou ainda que a vítima era uma médica muito estimada e que tudo fez para consumar uma separação amigável, mas o acusado, Hilário Frasson, teria contratado pistoleiros que foram de tocaia atacar a vítima e assassiná-la covardemente.

O voto do relator também foi acompanhado pelo desembargador substituto Ezequiel Turíbio, formando, assim, unanimidade para negar a ordem de habeas corpus.

O CASO

Milena Gottardi morreu após ser baleada, em setembro de 2017 , no estacionamento do Hucam, em Vitória. Ela saía do trabalho quando foi abordada por um homem em uma moto, que simulou uma tentativa de assalto. O atirador Dionatas Alves Vieira foi preso dias depois e confessou ter recebido R$ 2 mil para matar a médica.

O cunhado de Dionatas, Bruno Broeto, também foi detido por roubar a moto que foi usada durante o crime. Uma semana após o crime, a polícia prendeu o ex-marido de Milena e policial civil Hilário Frasson , e o pai dele Esperidião Frasson, acusados de serem os mandantes do crime. Outros dois suspeitos de fazerem intermediação também foram presos.