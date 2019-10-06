Audiência de Custódia

Justiça decreta prisão preventiva de acusado de esquartejar colega

O crime aconteceu na madrugada de sábado (5), em Vitória, mas só foi descoberto na noite do mesmo dia

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 18:52

Raquel Lopes

Juventino Augusto dos Santos Crédito: Iara Diniz | A Gazeta
A Justiça decretou a prisão preventiva de Joventino Augusto dos Santos, 53 anos, após ele ser preso suspeito de espancar e esquartejar o colega com quem morava no bairro Mário Cypreste, em Vitória.
A prisão em flagrante foi convertida para prisão preventiva, durante a Audiência de Custódia, pela juíza Daniela de Vasconcelos Agapito, neste domingo (6). O crime aconteceu na madrugada de sábado (5), mas só foi descoberto na noite do mesmo dia.

Segundo a polícia, Joventino disse que a vítima chegou em casa embriagada e começou a bater nele. Ele reagiu, dando vários socos e empurrando o colega contra a parede. Neste momento, a vítima bateu a cabeça e ficou desacordada.
Joventino continuou as agressões, espancando a vítima até a morte. Depois disso, ele pegou uma faca e cortou o corpo da vítima em vários pedaços. Ele teria levado cerca de 30 minutos para isso.

Após esquartejar o colega - que não foi identificado pela polícia - o acusado colocou as partes do corpo em três sacos. Segundo moradores, mesmo depois de ter cometido o crime, Joventino saiu na rua e andou tranquilamente pelo bairro.
"Nem parecia que ele tinha feito alguma coisa. Ele estava muito calmo, sentou em um banco da rua. A gente não imaginava que ele tinha cometido uma crueldade dessa", contou um mecânico de 38 anos.

Na tarde de sábado, Joventino ligou para um vizinho e pediu que ele fosse até a casa para ajudá-lo a transportar alguns sacos. Segundo a polícia, ele tinha como objetivo se livrar do corpo na Baía de Vitória e para isso ofereceu R$ 170 ao vizinho.
A polícia disse que o vizinho chegou a ir até o local, mas não ajudou Joventino. Em vez disso, ele acionou a polícia. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
O acusado e a vítima se conheceram há cerca de um mês, em um albergue, e decidiram dividir um apartamento. Segundo vizinhos, eles trabalhavam como ajudantes de pedreiro e bebiam muito. Os moradores disseram que nunca presenciaram ou escutaram brigas no local.
Joventino foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e destruição de cadáver. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Segundo a polícia, ele já foi preso por estupro e também homicídio.
O corpo da vítima, que foi encontrado em sacos, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A polícia não encontrou nenhum documento no local que identificasse a vítima.

