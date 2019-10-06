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Grande Vitória

Homem mata e esquarteja amigo com quem morava em Vitória

O acusado e a vítima se conheceram há cerca de um mês, em um albergue, e decidiram dividir um imóvel

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 11:04

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

06 out 2019 às 11:04
Um homem foi preso após espancar e esquartejar o colega com quem morava no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na noite deste sábado (05). Para a polícia, Joventino Augusto dos Santos, 53 anos, contou que cometeu o crime porque era agredido constantemente pela vítima.
Em um primeiro momento, a polícia havia informado que o crime ocorreu em um apartamento. A reportagem esteve no local do assassinato e constatou que trata-se de um imóvel do tipo sobrado.
Imóvel onde homem esquartejou amigo, em Vitória Crédito: Iara Diniz | A Gazeta
O crime aconteceu na madrugada de sábado, mas só foi descoberto na noite do mesmo dia. Segundo a polícia, Joventino disse que a vítima chegou em casa embriagada e começou a bater nele. Ele reagiu, dando vários socos e empurrando o colega contra a parede. Neste momento, a vítima bateu a cabeça e ficou desacordada.
Joventino continuou as agressões, espancando a vítima até a morte. Depois disso, ele pegou uma faca e cortou o corpo da vítima em vários pedaços. Ele teria levado cerca de 30 minutos para isso.
> Furto de mala ajudou polícia a prender motoristas no Aeroporto de Vitória
Após esquartejar o colega - que não foi identificado pela polícia - o acusado colocou as partes do corpo em três sacos. Segundo moradores,  mesmo depois de ter cometido o crime, Joventino saiu na rua e andou tranquilamente pelo bairro.  "Nem parecia que ele tinha feito alguma coisa. Ele estava muito calmo, sentou em um banco da rua. A gente não imaginava que ele tinha cometido uma crueldade dessa", contou um mecânico de 38 anos. 
Homem mata e esquarteja amigo com quem morava em Vitória
Na tarde de sábado, Joventino ligou para um vizinho e pediu que ele fosse até a casa para ajudá-lo a transportar alguns sacos. Segundo a polícia, ele tinha como objetivo se livrar do corpo na Baía de Vitória e para isso ofereceu R$ 170 ao vizinho. 
Juventino Augusto dos Santos Crédito: Iara Diniz | A Gazeta
A polícia disse que o vizinho chegou a ir até o local, mas não ajudou Joventino. Em vez disso, ele acionou a polícia.  O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
O acusado e a vítima se conheceram há cerca de um mês, em um albergue, e decidiram dividir um apartamento. Segundo vizinhos, eles trabalhavam como ajudantes de pedreiro e bebiam muito.  Os moradores disseram que nunca presenciaram ou escutaram brigas no local. 
Joventino foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e destruição de cadáver. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Segundo a polícia, ele já foi preso por estupro e também homicídio.
O corpo da vítima, que foi encontrado em sacos, foi encaminhado para o Departamento Médio Legal (DML), em Vitória. A polícia não encontrou nenhum documento no local que identificasse a vítima. 

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