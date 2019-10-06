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Ousadia em Vitória

Após confusão em boate no ES, jovem assalta na porta de delegacia e é preso

Jonathan de Paula Queiroz, 22 anos, foi detido pela polícia por desacato após se envolver em confusão em uma boate de Vitória. Ao ser solto, ele assaltou um idoso na porta da delegacia e foi preso.

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 12:15

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

06 out 2019 às 12:15
Bastou pisar fora da delegacia para que um jovem de 22 anos cometesse mais um crime na manhã deste domingo (06). Jonathan de Paula Queiroz havia sido detido por desacato à polícia depois de se envolver em uma confusão em uma boate de Vitória. Ao ser liberado, ele assaltou um homem em frente à Delegacia Regional da Capital. E foi preso minutos depois.
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Após confusão em boate no ES, Jovem assalta na porta de delegacia e é preso
De acordo com a polícia, Jonathan foi encaminhado à delegacia por volta das 6h. Ele assinou um termo circunstanciado, que é um registro feito para crimes de menor relevância, e foi liberado. Contudo, assim que saiu do local, Jonathan cometeu um assalto na porta da delegacia. Ele fingiu estar armado e abordou um idoso que seguia para a feira do bairro, levando dinheiro.
Jonathan de Paula Queiroz, 22 anos Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta
No mesmo momento, a vítima entrou na delegacia pedindo ajuda e relatou o que tinha acontecido. O delegado Guilherme Sodré, que havia atendido a primeira ocorrência com o suspeito, foi acionado por policiais civis. Ele já tinha terminado o plantão e estava na feira, na rua da delegacia.
Ao ser informado sobre o crime, o delegado e outros dois policiais civis saíram  à procura de Jonathan.  "Pegamos uma viatura descaracterizada e fizemos diligências nas redondezas. Encontramos ele próximo a Avenida Vitória, levamos para a delegacia e ele foi reconhecido pela vítima", contou Sodré. 
 Com Jonathan foi encontrado, além de dinheiro, um boné, que segundo a polícia, ele furtou de um preso, dentro da delegacia regional. Ele foi autuado por roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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