Bastou pisar fora da delegacia para que um jovem de 22 anos cometesse mais um crime na manhã deste domingo (06). Jonathan de Paula Queiroz havia sido detido por desacato à polícia depois de se envolver em uma confusão em uma boate de Vitória. Ao ser liberado, ele assaltou um homem em frente à Delegacia Regional da Capital. E foi preso minutos depois.

Your browser does not support the audio element. Após confusão em boate no ES, Jovem assalta na porta de delegacia e é preso

De acordo com a polícia, Jonathan foi encaminhado à delegacia por volta das 6h. Ele assinou um termo circunstanciado, que é um registro feito para crimes de menor relevância, e foi liberado. Contudo, assim que saiu do local, Jonathan cometeu um assalto na porta da delegacia. Ele fingiu estar armado e abordou um idoso que seguia para a feira do bairro, levando dinheiro.

Jonathan de Paula Queiroz, 22 anos Crédito: Daniela Carla | TV Gazeta

No mesmo momento, a vítima entrou na delegacia pedindo ajuda e relatou o que tinha acontecido. O delegado Guilherme Sodré, que havia atendido a primeira ocorrência com o suspeito, foi acionado por policiais civis. Ele já tinha terminado o plantão e estava na feira, na rua da delegacia.

Ao ser informado sobre o crime, o delegado e outros dois policiais civis saíram à procura de Jonathan. "Pegamos uma viatura descaracterizada e fizemos diligências nas redondezas. Encontramos ele próximo a Avenida Vitória, levamos para a delegacia e ele foi reconhecido pela vítima", contou Sodré.