Inquérito concluído

Jovens são presos por duplo homicídio de adolescentes na Serra

Áudios mostram um dos suspeitos relatando detalhes das execuções; dois jovens foram presos por envolvimento no crime

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:02

Dois jovens foram presos suspeitos de participação na morte de dois adolescentes, de 14 e 15 anos, no bairro das Laranjeiras, na Serra, em julho deste ano. Welton dos Santos Souza, conhecido como “Riquinho”, de 20 anos, foi preso em 18 de agosto, durante uma blitz em Cariacica. Já Nicolas Venancio Santos, vulgo “Gradinha”, de 18 anos, foi detido em Aracruz, no final do mesmo mês.

As vítimas foram Victor Miguel da Silva Bonfim, de 14 anos, e João Lucas Félix Bendel, de 15 anos. Segundo a Polícia Civil, as investigações confirmaram que o crime foi motivado pela acirrada disputa territorial do tráfico de drogas entre facções rivais na região.

De acordo com o delegado Paulo Ricardo, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, no dia do crime, os dois adolescentes passavam a tarde com as namoradas, também menores de idade, e mais duas crianças em um clube, quando os criminosos invadiram o local.

“Os autores entraram no local e foram direto para a piscina. Eles interrogaram os adolescentes, perguntando sobre fatos que tinham acontecido na Rua 15 e que seriam de autoria de faccionados da Rua São Paulo, em 2024. Os meninos não trouxeram nenhuma informação que satisfizesse a necessidade dos autores”, explicou o delegado.

As vítimas foram revistadas e levadas até uma área de mata, onde foram executadas. Em seguida, os criminosos fugiram.

Jovens presos por envolvimento em morte de adolescentes na Serra 1 de 5

Em áudios enviados a uma tia uma semana após as mortes, Nicolas afirma que, por mais de uma vez, cogitou matar também as namoradas.

"Só que se a gente matasse as meninas ia ser chacina, tá ligado? Ia ser quatro e cinco com o neném que tá (sic) na barriga, ia ser pior ainda, os policiais, meu Deus do céu. Aquele dia mesmo, eu só não matei ela, tia, porque Riquinho ficou com dó, entendeu tia, o menino que foi comigo”, disse o suspeito nos áudios.

Depois do crime, Nicolas e Welton fugiram para o interior do Estado. Passaram cerca de 20 dias em Nova Venécia e, em seguida, cada um tomou um rumo distinto. Nicolas se escondeu na casa de parentes em Aracruz, e Welton retornou à Grande Vitória, onde acabou preso com uma arma durante a blitz em Cariacica, no dia 18 de agosto.

A casa onde Nicolas estava escondido foi localizada pela polícia dias depois, quando ele também foi preso. Em outro áudio, o jovem de 18 anos afirma que matou as vítimas porque Victor e João teriam se tornado rivais no tráfico de drogas. Para a polícia, os jovens viram nas mortes uma oportunidade de ganhar a confiança da facção à qual se associavam.

“Ele fala, inclusive, sobre a ascensão dele na facção criminosa a partir desses fatos. Ele fala da possibilidade de ser batizado no TCP em razão desses fatos e também de assumir pontos de venda de drogas e de controle territorial a partir dessa ascensão. Ele é como um simpatizante do TCP, mas não tem batismo”, disse o delegado.

Durante o depoimento, os jovens permaneceram em silêncio sobre o crime. Ambos já são réus na ação penal.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta