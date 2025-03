Aos 23 anos

Jovem suspeito de assaltar mais de 10 farmácias em Vila Velha é preso

Segundo o delegado titular do 6º Distrito Policial, Marcelo Cavalcanti, o suspeito estudava a rotina dos estabelecimentos e agia logo na abertura das farmácias, posicionando-se como o primeiro cliente a entrar

2 min de leitura min de leitura

Uma operação policial no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, resultou na prisão de um jovem de 23 anos suspeito de cometer mais de dez roubos a farmácias. Os crimes ocorreram em um curto período, em bairros como Centro de Vila Velha, Praia de Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Itapuã, Glória e Praia da Costa. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

"O suspeito estudava a rotina dos estabelecimentos e agia logo na abertura das farmácias, posicionando-se como o primeiro cliente a entrar. Uma vez no local, rendia os funcionários sob grave ameaça, utilizando arma de fogo ou faca, e exigia acesso ao cofre para subtrair valores em dinheiro. Após obter o montante roubado, restringia a liberdade das vítimas, trancando os funcionários no depósito ou banheiro do estabelecimento, dificultando uma reação imediata e facilitando sua fuga", contou o delegado Marcelo Cavalcanti, titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha.

Ainda segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, o suspeito tinha um extenso histórico criminal pelo mesmo tipo de crime e modus operandi. “Ele já foi preso anteriormente em janeiro de 2020, sendo solto em junho de 2020. Voltou a ser preso em setembro de 2020, sendo solto em outubro de 2020, e por fim, foi preso em janeiro de 2021, permanecendo detido até agosto de 2024. Nos sete meses em que esteve em liberdade, voltou a praticar mais de dez roubos a farmácias, seguindo sempre o mesmo padrão criminoso”

O suspeito foi localizado e preso pelos policiais civis, sendo conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Durante o interrogatório, optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta