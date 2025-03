Conformidade fiscal: o ES na vanguarda da aproximação entre o Fisco e o contribuinte

375 empresas entram na mira do Fisco por dívidas de R$ 25 bi com o ES

Em diversos estados brasileiros, políticas de incentivo à autorregularização têm sido implementadas para estimular os contribuintes a corrigirem suas falhas fiscais antes da intervenção do Fisco. Essa abordagem colaborativa tem se mostrado mais eficaz do que um enfoque puramente punitivo, pois promove um ambiente de maior confiança e cooperação, aumentando a conformidade fiscal.

Dados da Secretaria da Fazenda (Sefaz), de janeiro de 2016 (dois anos antes do sistema) a maio de 2023, demonstram que o Cooperação Fiscal efetivamente melhorou a conformidade fiscal no Espírito Santo, demonstrando ser uma política eficaz. O principal ganho de conformidade foi em relação à pontualidade dos contribuintes no envio da EFD (Escrituração Fiscal Digital) e do PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional).