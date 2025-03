Veja vídeo

Funcionária escapa da morte após carreta destruir cabine de pedágio na BR 101

Caso aconteceu em Aracruz, durante a madrugada desta quinta-feira (13); segundo o Corpo de Bombeiros, mulher estava consciente e teve fratura na mão e no pé

Uma operadora de pedágio da Ecovias 101 em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, passou por um livramento na madrugada desta quinta-feira (13). Ela estava trabalhando dentro da cabine, na altura do km 171 da BR 101, quando uma carreta bateu na estrutura, que ficou destruída. Apesar do estrago (confira acima), a funcionária não se feriu gravemente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a mulher ficou presa debaixo das partes da cabine sob pressão da cabine do caminhão. "A vítima estava orientada, com fratura na mão esquerda e pé direito. Foram utilizados os expansores dos bombeiros e da Ecovias 101 para a retirada da vítima", disse a corporação, em nota.

Em imagens feitas pela TV Gazeta, é possível ver as partes da estrutura da cabine e da carreta espalhadas pelo chão. E, ainda, uma cadeira quebrada. As informações iniciais da PRF indicam que o motorista do veículo envolvido teria cochilado e, por isso, batido na cabine. A colisão ocorreu por volta de 1h40 da madrugada. O condutor não se feriu.

“A Ecovias 101 lamenta o ocorrido e se solidariza com a colaboradora e sua família. A concessionária está prestando toda a assistência necessária e reforça o seu compromisso em garantir a segurança de seus colaboradores e de todos os que trafegam pela BR 101”, informou a concessionária.

A carreta que bateu na cabine é de uma empresa que presta serviços logísticos para a Suzano. O veículo é utilizado para carga de eucalipto e no momento da batida estava vazio. Em nota, a companhia informou que "está apurando as circunstâncias da ocorrência para adoção das medidas pertinentes".

*Com informações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte

Atualização Após nota enviada pelo Corpo de Bombeiros, o texto foi atualizado com detalhes dos ferimentos sofridos pela funcionária.

