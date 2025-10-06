Crime

Jovem é preso suspeito de matar vendedor com tiro na cabeça em Linhares

Fernando da Silva Ferreira, de 25 anos, estava foragido desde setembro e foi localizado pela Guarda Municipal durante patrulhamento

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:54

Jovem é preso suspeito de matar vendedor com tiro na cabeça em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um jovem de 25 anos foi preso suspeito de matar o vendedor Claudemir Ahnert, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A prisão de Fernando da Silva Ferreira, que estava sendo procurado pela Polícia Civil havia mais de 10 dias, ocorreu no último sábado (4). O crime aconteceu no dia 6 de setembro deste ano, quando a vítima foi encontrada morta próximo a um canavial às margens da Estrada da Lasa, na Avenida Belos Montes, região do bairro Nova Esperança.

Quando Claudemir foi encontrado, peritos da Polícia Científica constaram que ele apresentava uma lesão na testa causada por disparo de arma de fogo. Desde então, policiais civis vinham realizando buscas para localizar o suspeito do crime, que havia sido visto pela última vez no dia 22 de setembro em uma estrada rural da região de Brejo Grande, em alta velocidade, sofreu um acidente e conseguiu fugir em direção a uma mata fechada próxima.

Claudemir Ahrnert, de 48 anos, morto em Linhares, trabalhava como vendedor Crédito: Arquivo Pessoal

Fernando foi localizado pela Guarda Municipal de Linhares durante patrulhamento preventivo no bairro Araçá. Segundo o registro da ocorrência, ele demonstrou comportamento nervoso ao ver os agentes, o que motivou a abordagem. Após consulta aos sistemas da Justiça, foi confirmado que havia contra o jovem de 25 anos um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares em 10 de setembro de 2025, referente a homicídio qualificado.

A Polícia Civil informou que Fernando foi levado à Delegacia Regional de Linhares, e posteriormente encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares. O delegado Fabrício Lucindo informou que ele será interrogado nesta segunda-feira (6).

