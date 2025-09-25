Investigação

Suspeito de matar vendedor em Linhares é procurado pela polícia

A motivação do crime ainda é investigada. A vítima foi encontrada morta às margens de uma estrada, com marcas de disparo de arma de fogo na cabeça

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:04

Fernando da Silva Ferreira é procurado pela polícia, que o investiga por um homicídio ocorrido em Linhares Crédito: Divulgação | PCES

A Polícia Civil segue em busca de Fernando da Silva Ferreira, de 25 anos, suspeito de matar o vendedor Claudemir Ahrnert, de 48 anos, na região rural conhecida como Meninos da Terra, em Linhares, na região Norte do Estado, no início deste mês. A motivação do crime ainda é investigada. A vítima foi encontrada morta às margens de uma estrada, com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Desde a data do crime, equipes da Delegacia de Homicídios (DHPP), com apoio da Denarc e da 16ª Delegacia Regional de Linhares, realizam investigações para prender o suspeito. Na última segunda-feira (22), os policiais localizaram o veículo usado pelo investigado e iniciaram perseguição, mas ele conseguiu fugir após sofrer um acidente e entrar em uma área de mata, na região de Brejo Grande, no interior do município.

O chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, destacou a importância da participação da população na procura pelo suspeito. “Estamos intensificando as buscas para localizar e prender o suspeito. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele deve entrar em contato por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é totalmente garantido”, afirmou.

