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Tentou fugir

Jovem é preso com submetralhadora caseira em Pinheiros

Suspeito já tem passagens pela polícia, desde 2019, pelo mesmo crime e também por roubo, segundo autoridades

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 10:49

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 abr 2023 às 10:49
Submetralhadora apreendida estava carregada com 15 munições
Submetralhadora apreendida estava carregada com 15 munições Crédito: Divulgação/PMES
Um jovem, de 20 anos, foi preso com uma submetralhadora caseira na noite desta quinta-feira (13) no bairro Jundiá, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, que não teve o nome divulgado, tentou esconder a arma e fugir de bicicleta, mas acabou sendo detido pelos policiais. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma.
De acordo com a PM, uma denúncia anônima informou que pessoas suspeitas estavam andando pelas ruas do bairro Jundiá e que rajadas de tiros foram ouvidas. Os militares pediram reforço da equipe para ir até o local. Em seguida, o suspeito foi visto, enquanto conduzia uma bicicleta, com uma submetralhadora nas costas.
Ao observar a aproximação das viaturas, o jovem tentou fugir e até desobedeceu uma ordem de parada dos policiais. Depois, ele lançou a arma em cima do telhado de uma casa. O indivíduo foi detido durante a perseguição, 200 metros à frente do imóvel. A PM voltou para pegar a submetralhadora, que estava carregada com 15 munições de calibre 9 mm.
Os policiais levaram o indivíduo até a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e encaminhado para o presídio.
A reportagem de A Gazeta apurou que o suspeito tem passagens pela polícia desde 2019. Ele já havia sido preso antes por porte ilegal de arma e por roubo. Apesar de não ter registro por envolvimento com o tráfico de drogas, o jovem é considerado suspeito de atuar como “segurança” de uma boca de fumo na região. Essa função, na organização criminosa, é normalmente responsável por monitorar a área e também por ataques contra gangues rivais.

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