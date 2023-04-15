Jovem é preso com submetralhadora caseira em Pinheiros

Submetralhadora apreendida estava carregada com 15 munições Crédito: Divulgação/PMES

Um jovem, de 20 anos, foi preso com uma submetralhadora caseira na noite desta quinta-feira (13) no bairro Jundiá, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, que não teve o nome divulgado, tentou esconder a arma e fugir de bicicleta, mas acabou sendo detido pelos policiais. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma.

De acordo com a PM, uma denúncia anônima informou que pessoas suspeitas estavam andando pelas ruas do bairro Jundiá e que rajadas de tiros foram ouvidas. Os militares pediram reforço da equipe para ir até o local. Em seguida, o suspeito foi visto, enquanto conduzia uma bicicleta, com uma submetralhadora nas costas.

Ao observar a aproximação das viaturas, o jovem tentou fugir e até desobedeceu uma ordem de parada dos policiais. Depois, ele lançou a arma em cima do telhado de uma casa. O indivíduo foi detido durante a perseguição, 200 metros à frente do imóvel. A PM voltou para pegar a submetralhadora, que estava carregada com 15 munições de calibre 9 mm.

Os policiais levaram o indivíduo até a Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e encaminhado para o presídio.