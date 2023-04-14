Granada é lançada contra PMs e suspeito é detido em Itararé, Vitória

Uma granada foi lançada contra policiais militares durante um patrulhamento na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Itararé, Vitória. Um suspeito foi detido e, segundo um morador da região, o local onde o artefato caiu foi isolado. O objeto, segundo ele, não detonou no momento do lançamento.
Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido e não houve danos à viatura. O fato ocorreu na rua Arlindo Sodré, e, segundo moradores do bairro, a PM estaria aguardando a chegada do Esquadrão Antibombas e Batalhão de Missões Especiais (BME). O local foi isolado para garantir a segurança.
De acordo com apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a granada caiu dentro de uma casa e ainda não é possível saber se é de fabricação caseira. Algumas horas depois, o artefato foi detonado. Confira no vídeo: