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Tensão

Granada é lançada contra PMs e suspeito é detido em Itararé, Vitória

Militares estavam em patrulhamento quando um suspeito lançou o artefato, na tarde desta sexta-feira (14); segundo morador, o artefato não detonou no momento em que foi lançado

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 17:35

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 abr 2023 às 17:35
Granada
A granada foi lançada na direção dos policiais, no bairro Itararé, em Vitória Crédito: Internauta
Uma granada foi lançada contra policiais militares durante um patrulhamento na tarde desta sexta-feira (14), no bairro Itararé, Vitória. Um suspeito foi detido e, segundo um morador da região, o local onde o artefato caiu foi isolado. O objeto, segundo ele, não detonou no momento do lançamento. 
Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido e não houve danos à viatura. O fato ocorreu na rua Arlindo Sodré, e, segundo moradores do bairro, a PM estaria aguardando a chegada do Esquadrão Antibombas e Batalhão de Missões Especiais (BME). O local foi isolado para garantir a segurança. 
De acordo com apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a granada caiu dentro de uma casa e ainda não é possível saber se é de fabricação caseira. Algumas horas depois, o artefato foi detonado. Confira no vídeo:

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