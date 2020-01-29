Jovem é morto a tiros no meio da rua em bairro de Vila Velha

"Isso cabe à Polícia Civil, que é responsável pela investigação. Nessa ocorrência do dia 24 (véspera de Natal), foi a minha equipe que atendeu a primeira ocorrência. Na hora, estávamos fazendo o patrulhamento, justamente por conta disso e por ficar em uma região onde tem o posto de saúde da prefeitura. E naquela oportunidade, constatamos que havia uma pessoa e depois constatamos que haveria uma segunda pessoa. Mas não sabemos se há ligação com esse crime da noite desta terça-feria (29/01). "