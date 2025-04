Em Vila Velha

Jovem é detida por furto de mais de R$ 4 mil em roupas de loja de shopping no ES

O caso ocorreu na tarde desse sábado (19). Teriam sido encontradas de posse da suspeita, de 20 anos, roupas cujos preços variam de R$ 143,00 a R$ 400,00

Suspeitas teriam furtado várias peças de roupa em loja de shopping em Vila Velha. (Boulevard Shopping/Divulgação)

Uma mulher foi presa suspeita de furtar mais de R$ 4 mil em produtos de uma loja de roupas no Boulevard Shopping, na tarde de sábado (19), em Vila Velha. Os preços das roupas variam de R$ 143,00 a R$ 400,00.

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV), que atuou na ocorrência, inicialmente duas mulheres foram identificadas pelos agentes como autoras dos futos após as características corresponderem ao relatado pelos funcionários da loja alvo do furto. Em nota, a Polícia Civil informou que aapenas uma suspeita, de 20 anos, conduzida pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuada em flagrante por furto qualificado e foi encaminhada para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A segunda mulher, segundo a Polícia Civil, consta como testemunha.

Segundo a ocorrência, a jovem de 20 anos estava com uma bolsa grande, de cor branca. Perguntada sobre a procedência da bolsa, a suspeita teria respondido que o objeto era da tia dela e que a mulher, naquele momento, estava na loja retirando as etiquetas dos materiais que eram furtados e, em seguida, repassados para a suposta sobrinha.

Veja o vídeo da abordagem:

Diante das informações prestadas pela jovem, os agentes fizeram contato com os funcionários da loja em que o furto teria acontecido, para análise da central de vídeomonitoramento do estabelecimento. A Guarda Municipal afirma que as imagens registradas confirmam duas mulheres furtando peças de roupa no local. No entanto, apenas a jovem de 20 anos foi autuada.

O gerente loja teria dito que as suspeitas já são conhecidas dos vendedores, por, segundo ele, estarem lá constantemente. Dentro da sacola foram encontrados os produtos relacionados abaixo:

Duas jaquetas no valor de R$ 400; Um top de R$ 130; Uma bermuda de R$ 250; Uma bermuda de R$ 199,99; Uma bermuda de R$ 200; Uma jaqueta infantil de R$ 300; Uma jaqueta infantil de R$ 200; Uma jaqueta masculina de R$ 430; Um short masculino de R$ 199,99; Um short de R$ 200; Um short preto masculino de R$ 199,99; Um short masculino de R$ 300; Uma jaqueta casual de R$ 230; Uma jaqueta de R$ 430; Um moletom rosa de R$ 230 e dois shorts de corrida de R$ 160; Três camisas Polo de R$ 200.

Todo o material foi recolhido, juntamente com as testemunhas do caso, e encaminhados ao DPJ de Vila Velha.

Atualização A primeira versão da reportagem trazia a informação de que duas mulheres, segundo a Guarda de Vila Velha, foram detidas suspeitas de furtar a loja. A Polícia Civil, em nota, afirmou que apenas uma delas foi detida e autuada. O texto e o título foram atualizados.

