Bairro Itapuã

Homem é preso após arrancar tufos de cabelo da ex-companheira em Vila Velha

Segundo a vítima, ele também agrediu a filha do casal, uma criança, com um soco; suspeito foi autuado por lesão corporal e ameaça

1 min de leitura min de leitura

Um homem de 38 anos foi preso após tentar esfaquear e arrancar tufos de cabelo da ex-companheira dentro de um carro, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na última sexta-feira (18). Segundo a vítima, o suspeito também empurrou e deu um soco na filha deles, uma criança.

O caso aconteceu no final da tarde. Conforme relato da mulher no boletim de ocorrência, o suspeito teria ido até o local passar um tempo com a filha. Em determinado momento, ele começou com as agressões dentro do veículo. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com testemunhas. Elas relataram que a filha do casal foi quem saiu primeiro do carro pedindo ajuda, dizendo que o pai estava violento.

Pessoas que estavam por perto intervieram e chamaram a Guarda Municipal. Aos agentes, a mulher contou que o ex tinha arrancado vários tufos de cabelo dela e puxado uma faca para agredi-la, além de empurrar com força a filha deles — uma criança que não teve a idade informada — e dar um soco na menina. O homem foi detido e levado para a delegacia.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e por ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta