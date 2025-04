Procurado por roubo

Foragido da Justiça do ES é preso em quiosque na Praia de Copacabana

Segundo informações da PMRJ, Makauly Rodrigues Moura, que era procurado por roubo, estava no Rio de Janeiro atuando como gerente do tráfico na Travessa José Lucas, que fica no interior da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha

Makauly Rodrigues Moura. (Polícia Militar do Rio de Janeiro)

Um foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso na noite da última sexta-feira (18), em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal O Globo, Makauly Rodrigues Moura, de 29 anos, foi detido enquanto estava em um quiosque à beira-mar da Avenida Atlântica.

Contra ele havia um mandado de prisão temporária por roubo, expedido pela 4ª Vara Criminal de Colatina, no Noroeste do Estado.

Ainda conforme apuração de O Globo, informações da inteligência da PM carioca apontam que ele estava no Rio de Janeiro atuando como gerente do tráfico na Travessa José Lucas, que fica no interior da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte da capital carioca.

Makauly foi encaminhado a 12ª DP (Copacabana) e está à disposição da Justiça.

