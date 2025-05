Tentativa de feminicídio

Homem que ateou fogo na esposa com AVC é condenado a 25 anos de prisão no ES

Claudinei da Conceição Silva foi condenado por tentativa de feminicídio, com quatro qualificadoras, incluindo recurso que dificultou a defesa da vítima e contexto de violência contra a mulher

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de maio de 2025 às 11:58 - Atualizado há 5 horas

Foi condenado a 25 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, Claudinei da Conceição Silva, acusado de tentar matar a companheira Ana Paula Ribeiro Barbosa ao atear fogo no colchão em que ela dormia. O crime aconteceu em novembro de 2022, no bairro Santa Martha, em Vitória, e a sentença foi definida pelo Tribunal do Júri na quarta-feira (7), no Fórum Criminal da Capital.>

Claudinei foi condenado por tentativa de feminicídio, com quatro qualificadoras: motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido no contexto de violência contra a mulher. Ele já estava preso preventivamente e agora seguirá cumprindo a pena em regime fechado.>

Segundo as investigações, Claudinei manteve um relacionamento de cerca de 20 anos com Ana Paula, marcado por brigas constantes motivadas por ciúmes. Mesmo depois que a mulher sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e perdeu parte da mobilidade, as discussões continuaram.>

"A culpabilidade é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta. Deve-se ressaltar, com efeito, que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de seus atos, ateando fogo no local em que a vítima se encontrava dormindo", diz um trecho da sentença do juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho que presidiu o Tribunal do Júri. >

>

“Esse resultado reforça o compromisso do Ministério Público em combater intensamente esse tipo de conduta, um crime cometido de forma cruel e covarde, que de modo algum pode ter espaço na sociedade que vivemos”, destacou o Promotor de Justiça Rodrigo Monteiro que representou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no julgamento.>

Relembre o caso

Ana Paula Ribeiro Barbosa, de 40 anos, sofreu queimaduras graves após ter o corpo incendiado dentro de casa pelo companheiro, Claudinei da Conceição Silva, no bairro Santa Martha, em Vitória, por volta das 21h do dia 15 de novembro de 2022.>

Ana Paula, que tinha a mobilidade reduzida por conta de um AVC, foi encontrada por policiais militares sobre um colchão em chamas. Com a ajuda de vizinhos, os agentes conseguiram resgatá-la pela varanda. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ela foi socorrida pelo Samu com queimaduras de segundo e terceiro grau. Claudinei fugiu após o crime, mas foi preso no dia 20 de dezembro do mesmo ano.>

