Falso optometrista é detido por exercício ilegal da profissão em Marataízes

Foram apreendidos receituários e um carimbo com o nome do homem, indicando a profissão “optometrista” e uma numeração de registro em uma associação da categoria

Um homem de 55 anos foi detido pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (4), após denúncias de que ele estaria realizando exames de vista sem ter formação profissional, exercendo ilegalmente a profissão de optometrista. O caso aconteceu na localidade de Nova Canaã, em Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo. >

A Polícia Civil disse que, com o homem, foram apreendidos receituários e um carimbo com o nome dele, constando a profissão “optometrista”, e uma numeração de registro em uma associação da categoria. Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, o suspeito estaria exercendo irregularmente a profissão há alguns meses. Cartazes no local indicaram que o atendimento inicial era gratuito, mas, após o exame, eram vendidos óculos de graus que as pessoas atendidas deveriam usar.>