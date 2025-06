Fazenda em Boa Esperança

Menina de 3 anos sai de casa e fica escondida em cafezal por 15h no ES

Mãe da menina tem dificuldade de locomoção e disse que, ao ver a filha saindo, tentou acompanhar a garota, que se distanciou e entrou em um cafezal; mulher acionou a PM e pediu ajuda

Uma menina de três anos desapareceu após sair de casa, em uma fazenda na localidade de Santo Antônio do Pouso Alegre, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde de terça-feira (3). O caso mobilizou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que iniciaram os trabalhos de buscas após acionamento da mãe da criança, que pediu ajuda para achar a filha. A garota foi encontrada cerca de 15 horas depois, na manhã desta quarta-feira (4), em um cafezal a cerca de 3 km de sua residência.>