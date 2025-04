Chefe do tráfico de bairro na Serra é preso escondido em teto de banheiro

Central Carapina

Prisão aconteceu durante uma ação da PM, que inicialmente se deslocava para atender uma ocorrência de violência doméstica na região

Um jovem de 25 anos, identificado como Daniel de Oliveira da Silva, apontado pela Polícia Militar como chefe do tráfico de drogas no bairro Central Carapina, na Serra, foi preso nesta sexta-feira (18), após ser encontrado escondido no forro do teto do banheiro de uma casa. A prisão aconteceu durante uma ação da PM, que inicialmente se deslocava para atender uma ocorrência de violência doméstica na região.

Segundo a Polícia Militar, durante o deslocamento para atender a ocorrência de violência doméstica, os policiais se depararam com cerca de oito homens em confronto armado, em uma rua da região. Conforme a corporação, os envolvidos seriam, aparentemente, integrantes de facções criminosas rivais.

A PM informou que, ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos atiraram contra os militares, que buscaram abrigo e revidaram, disparando também. De acordo com a corporação, dois homens armados foram vistos atirando contra os policiais e contra outras pessoas nas proximidades. Um deles conseguiu fugir pulando muros de várias casas.

Com o apoio do cão farejador Apollo, os policiais conseguiram localizar o suspeito escondido no forro no banheiro de uma residência. No entorno da casa, os militares apreenderam 29 pinos de cocaína, seis papelotes de haxixe, 21 pedras de crack, 15 buchas de maconha e R$ 20,60 em dinheiro. Daniel foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra com o material apreendido. A Polícia Militar também ressaltou que, contra Daniel, haviam 4 mandados de prisão em aberto.

Em consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, a reportagem de A Gazeta constatou que haviam mandados expedidos conta o suspeito, emitidos pela 3º Vara Criminal da Serra. Já no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a consulta remete a um processo que está tramitando na 3ª Vara Criminal – Tribunal do Júri de Serra. Isso indica que os réus - entre eles, Daniel - estão sendo acusados de crime doloso contra a vida — ou seja, um crime cuja competência é do Tribunal do Júri.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus-ES), confirmou que o suspeito está no Centro de Triagem de Viana (CTV). Além disso, ele já havia sido preso em janeiro de 2019 por tráfico de drogas e fugiu da Casa de Custódia de Vila Velha em outubro de 2021.

A Polícia Civil informou que Daniel foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi dado cumprimento aos mandados de prisão que possuía em seu desfavor: três por homicídio e um por roubo. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

