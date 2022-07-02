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Assassinato

Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de carro no Romão, em Vitória

A vítima era motorista de aplicativo irregular há pelo menos um ano. Segundo a polícia, no local da ocorrência, ninguém soube informar a motivação do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2022 às 12:51

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 12:51

Policiais e populares acompanharam o trabalho de perícia no carro em que o corpo foi encontrado no Morro do Romão, em Vitória
Polícia Civil realiza perícia no carro em que o corpo foi encontrado no Morro do Romão, em Vitória  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros, dentro de um carro, na manhã deste sábado (2) no Morro do Romão, em Vitória. Ele era motorista de aplicativo irregular há pelo menos um ano, segundo familiares. Moradores do bairro relataram que ouviram tiros antes das 7h no local do crime.
Por nota, a Polícia Militar informou que encontrou o carro onde estava David Souza dos Santos, de 22 anos. Ele foi morto a tiros no banco do carona. O veículo era dele e tinha uma placa de aparência não oficial no vidro da frente indicando que ele trabalhava como motorista de aplicativo.
Segundo informações da repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, David Souza dos Santos era casado e tinha uma filha. Os familiares relataram que ele fazia corridas particulares há pelo menos um ano.
Vidro do carro em que o jovem foi achado morto tinha cinco perfurações por bala
Vidro do carro em que o jovem foi achado morto tinha cinco perfurações por bala  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O pai de David disse que viu o jovem saindo de casa por volta das 5h, dizendo que daria carona para um amigo. Horas depois, estava trabalhando quando ficou sabendo da morte do filho.
O carro foi encontrado por moradores com as portas abertas. Dentro estava o corpo do jovem, que foi atingido por vários disparos. No vidro da frente, a perícia constatou cinco perfurações de bala.
Em nota, a Polícia Militar informou que, no local da ocorrência, ninguém tinha informações sobre autoria ou motivação do crime. A Polícia Civil não deu nenhum detalhe sobre o caso.

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