Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de carro no Romão, em Vitória

Polícia Civil realiza perícia no carro em que o corpo foi encontrado no Morro do Romão, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros, dentro de um carro, na manhã deste sábado (2) no Morro do Romão, em Vitória . Ele era motorista de aplicativo irregular há pelo menos um ano, segundo familiares. Moradores do bairro relataram que ouviram tiros antes das 7h no local do crime.

Por nota, a Polícia Militar informou que encontrou o carro onde estava David Souza dos Santos, de 22 anos. Ele foi morto a tiros no banco do carona. O veículo era dele e tinha uma placa de aparência não oficial no vidro da frente indicando que ele trabalhava como motorista de aplicativo.

Segundo informações da repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, David Souza dos Santos era casado e tinha uma filha. Os familiares relataram que ele fazia corridas particulares há pelo menos um ano.

Vidro do carro em que o jovem foi achado morto tinha cinco perfurações por bala Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O pai de David disse que viu o jovem saindo de casa por volta das 5h, dizendo que daria carona para um amigo. Horas depois, estava trabalhando quando ficou sabendo da morte do filho.

O carro foi encontrado por moradores com as portas abertas. Dentro estava o corpo do jovem, que foi atingido por vários disparos. No vidro da frente, a perícia constatou cinco perfurações de bala.