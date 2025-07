Devolução anônima

Itens como os furtados de centro acadêmico são deixados na Ufes de Alegre

Como estão sem numeração de patrimônio, instituição avalia se são os mesmos objetos furtados do local em maio deste ano; foto de um dos itens foi publicada por alunos

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de julho de 2025 às 16:28

Itens similares aos roubados em Centro Acadêmico foram devolvidos na Ufes de Alegre Crédito: Redes sociais

Itens similares aos furtados de um centro acadêmico que foi arrombado e vandalizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de Alegre em maio deste ano foram deixados no local na última quarta-feira (5). Em uma publicação compartilhada nas redes sociais de estudantes do curso de biologia, uma sacola e um monitor de computador aparecem, com um bilhete em que está escrito: "Perdão por ter furtado a sala de biologia", em referência ao Centro Acadêmico de Biologia, que foi alvo do crime.>

A Ufes confirmou que os objetos foram entregues na sala, mas disse que os itens estão sendo avaliados para averiguar se são os mesmos furtados em maio, visto que estão sem as placas de patrimônio originais. Segundo a instituição, ainda não foi possível identificar as pessoas envolvidas no crime.>

A Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul da Ufes disse que as investigações sobre o fato estão sendo coordenadas pela Polícia Federal e a Universidade tem colaborado com o envio da lista de bens e documentos, assim como com o fornecimento de imagens das câmeras de videomonitoramento do campus de Alegre.>

A Polícia Federal foi procurada por A Gazeta para atualizar como estão as investigações do caso, mas não retornou até a publicação desta matéria.>

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta