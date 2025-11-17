Barro Vermelho

Invasores se arriscam e destelham prédio de antiga faculdade na Reta da Penha

Prédio desativado virou alvo frequente de invasões, furtos e atos de vandalismo; suspeitos escalam o local e levam materiais como fios de cobre e metais; veja vídeo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:30

Um prédio desocupado na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), em Vitória, continua sendo alvo de criminosos. Imagens feitas por moradores (veja acima) flagraram invasores se arriscando e destelhando o imóvel onde funcionava uma faculdade, no bairro Barro Vermelho, na manhã desta segunda-feira (17).

A Polícia Militar informou que, na tarde de domingo (16), policiais foram acionados para atender um chamado de furto no local. Segundo as informações, moradores em situação de rua estariam furtando materiais da estrutura.

Ao chegarem ao endereço, os militares viram um indivíduo pulando o portão da edificação com uma bolsa. Ele foi abordado e, dentro da mochila, foram encontrados metais, fios de cobre, além de um martelo, uma faca e um parafuso. O suspeito foi conduzido para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

No dia 10 de novembro, um homem chegou a dormir sobre o telhado do mesmo prédio, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, Samu/192 e Guarda Municipal. Quando os bombeiros chegaram, ele despertou e disse que estava apenas dormindo.

Moradores relatam que o imóvel tem sido invadido com frequência e se tornou ponto de vandalismo e furto de materiais, como fios e peças de metal. No dia 7 de novembro, um homem foi detido pela Guarda Municipal após furtar fios de cobre no local. A invasão foi denunciada por testemunhas, que afirmaram que indivíduos teriam entrado no imóvel para retirar materiais. Quando a equipe chegou, um suspeito tentou fugir, mas foi detido pouco depois. Além dos fios, possivelmente retirados de aparelhos de ar-condicionado danificados, foram apreendidas ferramentas usadas na prática criminosa, como marreta, faca e alicate, além de R$ 50 em espécie.

A unidade de ensino, atualmente desativada, estava com o portão principal lacrado.

